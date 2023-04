Pavar: Bili smo iznenađeni kada je Nagelsman dobio otkaz

MINHEN – Fudbaler Bajerna Benžamen Pavar izjavio je danas da su igrači minhenskog kluba iz medija saznali da je rukovodstvo nemačkog šampiona smenilo trenera Julijana Nagelsmana, prenosi Bild.

Čelnici Bajerna su pre deset dana smenili Nagelsmana zbog loših igara u Bundesligi, a na njegovo mesto je postavljen Tomas Tuhel.

Bajern se vratio na prvo mesto na tabeli Bundeslige, pošto je sinoć u derbi meču 26. kola u Minhenu savladao Borusiju iz Dortmunda rezultatom 4:2. Na ovom meču na klupi minhenskog kluba debitovao je Tuhel.

„Iz medija smo saznali da je Nagelsman dobio otkaz, a onda je tek klub to zvanično objavio. Bili smo veoma iznenađeni, zato pobedu protiv Borusije želim da posvetim Nagelsmanu. Međutim, to je fudbal, mi igrači ne donosimo te odluke“, rekao je Pavar.

On je pohvalio novog trenera Bajerna Tomasa Tuhela.

„Tuhel je zaista odličan trener, to je već dokazao. Ima isti mentalitet kao i ja, ali kao Bajern. To me posebno raduje“, istakao je fudbaler Bajerna.

(Tanjug)

