Pavlović: Nemci su kuglaška velesila, ali nismo uplašeni

TARNOVO – Nemci su kuglaška velesila, ali nismo uplašeni, jer smo nekoliko puta pokazali da smo bolji od njih, rekao je selektor muške kuglaške reprezentacije Srbije Vojko Pavlović Tanjugu nakon plasmana u finale Svetskog prvenstva u poljskom Tarnovu.

Kuglaši Srbije u polufinalu SP pobedili su Austriju 5-3 (3951:3893), a aktuelni šampioni sveta za šesto zlato u istoriji boriće se u subotu protiv Nemačke od 16.30 sati, što će biti repriza duela za svetski tron iz 2019. godine.

„Bila je teška utakmica, poveli smo 2-0 i činiilo se da će to biti naš uoubičajeni dan, kada pobeđujemo sve. Međutim, Austrijanci su preokrenuli i posle drugog bloka su izjednačili na 2-2 i nismo imali razliku u čunjevima. U poslednjem bloku naši igrači Čongor Baranj i Adrijan Lončarević su izdržzali pritisak i pobedili njihov dvojac. Na kraju smo slavili sa 58 čunjeva razlike“, rekao je Pavlović Tanjugu posle polufinalnog susreta.

Razloga za zadovoljstvo selektor kuglaša imao je i pre plasmana u finale, pošto je reprezentacija Srbije postavila novi rekord u ekipnoj konkurenciji, kada je u duelu protiv Slovačke u grupnoj fazi nadmašila rekord Mađarske za 128 čunjeva, a sada pored brojke od 4.140 čunjeva stoji srpska zastava.

U pojedinačnoj konkurenciji u istom meču Čongor Baranj postavio je i novi pojedinačni rekord sveta, koji sada iznosi 738 čunjeva, a sve to daje optimizam pred susret sa starim rivalom u borbi za trofej šampiona sveta.

„Nemci su kuglaška velesila, ali nismo uplašeni. Nekoliko puta smo pokazali da smo bolji od njih. Oni su organizovana nacija, pobedili su Hrvatsku u polufinalu 5-3 i imaju skoro identičan broj oborenih čunjeva kao i mi, odnosno jedan više. Kada bismo po tome gledali, oni bi nas pobedili za jedan čunj. Nadam se da ćemo u finalu pružiti malo bolju partiju i da ćemo ih ponovo savladati“, ističe Pavlović.

Kao nekog ko bi u finalu mogao da zablista, selektor je apostrofirao Vilmoša Zavraka.

„Vilmoš Zavrako je van svoje forme. On ovde imam zadovoljavajuće rezultate za ekipu, ali on je svetski velemajstor, najbolji igrač sveta svih vremena. Očekujem da se malo trgne u finalu i da bude malo prisebniji. Problem je što njegova kugla nekako ne radi i nema učinak da bi on svoju nadmoćnost krunisao na terenu“, rekao je Pavlović i dodao da i od ostatka tima očekuje da bude na nivou iz dosadašnjeg dela SP.

Srbija je do sada pet puta bila šampion sveta u kuglanju i to 2009, 2011, 2015, 2017. i 2019. godine, a selektor se nada nastavku zlatnog niza.

„Bilo bi sjajno, mi smo navikli kuglašku naciju na zlatne medalje. Nažalost, sportska javnost Srbije je malo upoznata da našim rezultatima. To je velika šteta, jer ovo su vanserijski uspesi. Ovo je prosto neverovatno kakve mi uspehe imamo“, zaključio je Pavlović.

(Tanjug)

