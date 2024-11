Peres optužio Uefu i Fifu i ponovio podršku projektu Superlige

Predsednik fudbalskog kluba Real Madrid Florentino Peres kritikovao je danas vodeća tela svetskog fudbala, potvrdivši podršku Superligi, takmičarskom projektu koji je zamišljen kao zamena za Ligu šampiona.

Peres je u uvodnom govoru na otvaranju Generalne skupštine kluba direktno optužio Evropsku fudbalsku uniju (Uefa) i Međunarodnu fudbalsku federaciju (Fifa), da im je novac najvažnija stvar.

„Fifa je povećala broj reprezentativnih pauza, a Uefa je povećala broj mečeva u svojim takmičenjima. Pre deset godina Uefa je organizovala 488 utakmica, danas organizuje 760, a sve to da bi zaradila više novca. Nije im stalo do igrača. Ne misle da sport mora da bude održiv“, rekao je 77-godišnji predsednik madridskog kluba.

Peres je dodao da bi ekipa Real Madrida ove sezone mogla da odigra čak 82 utakmice, kao i da su od početka takmičenja devetorica igrača doživela povredu ukrštenih ligamenata, što je jednako celokupnom broju prošle sezone.

„Lekari ističu umor kao glavni uzrok. Osim toga, mečevi su sve kasnije, što onemogućava igrače da se odmore“, rekao je Peres i dodao da je novi format Lige šampiona „nepravedan“, kao i da je rešenje stvaranje Superlige, takmičenje koje bi „vratilo fudbalu njegovu veličinu“.

„Presuda Evropskog suda, koja je istorijska i biće izučavana na fakultetima, okončala je monopol Uefe. Dugo govorim da je fudbal ozbiljno bolestan. Nikada nije bio u tako delikatnoj situaciji. Sva prvenstva trpe“, istakao je on.

Peres je optužio Uefu i da se umešala u nedavnu dodelu Zlatne lopte, nagrade koja se na kraju sezone dodeljuje najboljem fudbaleru. Nagrada je ove sezone pripala fudbaleru Mančester sitija Rodriju.

„Rodri je sjajan igrač, i to iz Madrida. To nema nikakve veze sa njim. Zaslužio je Zlatnu loptu, ali onu prošle godine, gde je postigao gol u finalu Lige šampiona. Ova je trebalo da pripadne igraču Real Madrida“, rekao je Peres, uz ocenu da je to priznanje pre svega zaslužio brazilski napadač Vinisijus Žunior.

Real Madrid, aktuelni prvak Evrope, bojkotovao je ceremoniju dodele Zlatne lopte na kraju prošlog meseca, nezadovoljni što nagradu nije dobio njihov igrač.

„Promenili su sistem glasanja (sa pet na 10 igrača), kao i broj bodova (sa 6 na 15) koje svaki novinar može dati svakom igraču… Bez glasova četiri države, Namibije, Ugande, Albanije i Finske, Vinisijus bi osvojio Zlatnu loptu. Nisu mu dali ni bod!“, istakao je Peres.

(Beta)

