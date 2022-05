Peres: Pobeda u Monaku ostvarenje sna

Vozač Red Bula Serhio Peres rekao je da mu se današnjom pobedom u trci Formule 1 za Veliku nagrada Monaka ostvario san.

„Ovo je ostvarenje snova. Kao vozač, sanjate da pobedite ovde. Posle pobede na domaćoj stazi, nema posebnijeg vikenda i trke u kojoj želite da pobedite od Monaka. Tokom trke smo pomalo otežali sebi, nismo smeli da dozvolimo greške, a zadržati vodjstvo i Karlosa iza nas nije bilo lako“, rekao je Peres.

Peres je pobedio u Monaku i ostvario treću pobedu u karijeri u Formuli 1.

„Ovo je veliki dan za mene i moju zemlju. Veoma sam, veoma srećan“, dodao je meksički vozač.

Drugoplasirani vozač Ferarija Karlos Sainc rekao je da je zadovoljan plasmanom na podijum, ali da ga je obilaženje vozila koja su zaostajala za ceo krug koštalo pobede.

„Mislim da smo uradili sve što smo morali. Bili smo strpljivi na gumama za mokro i pogodili smo sa strategijom posle toga. Bio sam zaglavljen iza bolida koji su zaostajali za ceo krug i to me je koštalo pobede, razumljiva je frustracija, pošto bi me čist krug doveo do pobede danas, ali tako je ponekad u ovom sportu“, naveo je on.

„Morao sam da prodjem 12 krivina iza bolida koji su zaostajali za ceo krug što me je koštalo nekoliko sekundi i trke, ali neću previše da se žalim. Ponekad je takav sport, ni Čeko nije imao sreće u Džedi. U ovom sportu sve se preokrene, pre ili kasnije“, dodao je španski vozač.

Treće mesto zauzeo je vodeći u generalnom plasmanu vozač Red Bula Maks Verstapen.

„Uradio sam najbolje što sam mogao, posle jučerašnjeg dana i crvenih zastava danas. Kao ekipa obavili smo zaista dobar posao sa strategijom da budemo ispred Ferarija i ceo tim može da bude zadovoljan. Bilo je haotično. Na sreću, ništa ludo se nije dogodilo, osim Mika (Šumahera) i čujem da je u redu. Sjajan rezultat za Čeka (Peresa) i baš sam srećan zbog njega“, naveo je Verstapen.

Naredna trka vozi se 12. juna za Veliku nagradu Azerbejdžana.

(Beta)

