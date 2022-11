Perez: Ferstapen me razočarao, ne znam šta se dogodilo

SAO PAULO – Vozač Red Bula Serhio Perez izjavio je da je razočaran ponašanjem klupskog kolege, dvostrukog svetskog šampiona Maksa Ferstapena, koji je odbio da propusti Meksikanca na Velikoj nagradi Brazila.

Ferstapen je još ranije obezbedio drugu titulu u šampionatu F1, ali se Perez bori za drugo mesto sa vozačem Ferarija Šarlom Leklerom. Oba vozača trku pre kraja šampionata dele drugo mesto sa po 290 bodova. Lekler je osvojio četvrto mesto na VN Brazila, dok je Perez bio sedmi. Ferstapen je kroz cilj prošao kao šesti, a u finišu trke odbio je naredbu svog tima da propusti Pereza.

„Rekao sam vam već…Momci, nemojte to više da me pitate. Da li je to jasno? Dao sam svoje razloge i ostajem pri tome“, poručio je Ferstapen.

Perez je bio razočaran stavom svog klupskog kolege.

„Ovo samo pokazuje kakav je Ferstapen. Ne znam šta se dogodilo, vrlo sam iznenađen i razočaran i to posle svega šta sam uradio za njega…Mislim da je moja zasluga to što Maks ima dve titule“, rekao je Perez.

Britanski mediji podsećaju da je Ferstapen prošle godine po prvi put u karijeri stigao do titule u F1, pošto je imao veliku pomoć Pereza, koji je nekoliko puta uspeo da uspori Luisa Hamiltona, a onda je propustio holandskog vozača.

Vozač Mercedesa Britanac Džordž Rasel pobedio je na VN Brazila ispred klupskog kolege Luisa Hamiltona.

(Tanjug)

