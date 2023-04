Pero Antić: Vidim Zvezdu na tronu domaće i regionalne lige

BEOGRAD – Bivši reprezentativac Severne Makedonije i košarkaš Crvene zvezde, Pero Antić, izjavio je da ekipa „crveno-belih“ ima kvalitet da ove sezone osvoji titule u domaćoj i regionalnoj ligi.

Antić je u beogradskom klubu igrao u dva navrata i za to vreme jednom osvojio domaće prvenstvo i kup.

„Zvezda je imala šanse ove sezone, nadao sam se da će da prođe u Top 8, ali važno je da do kraja pokaže da ima karakter. Sledi Jadranska liga i domaće prvenstvo i kao i uvek, Zvezda uvek cilja na najveće trofeje. Jedan je prošao, biće sledeća sezona za to. Vidim Zvezdu na tronu. Da ne ispadne kliše, ali Zvezda ima kvalitet, Kampaco je u timu, svi znaju koliko je nedostajao. Polako se uzdižu. Pokazali su karakter da mogu da igraju i utakmice koje nisu bitne. Dobijaju i sve je to celina na čelu sa trenerom i siguran sam da će biti pozitivan ishod na kraju sezone“, izjavio je Antić za TV KK Crvena zvezda.

(Tanjug)

