Peruničić: Greške na nivou Osnovne škole. .

BERLIN – Selektor rukometne reprezentacije Srbije Nenad Peruničić bio je veoma nezadovoljan posle poraza od Francuske 32:21 na Svetskom prvenstvu u Berlinu i poručio da je najveći problem mentalitet.

„Sve možemo da napravimo, pripremimo, analizirano, ali mentalitet i glava, to igrači moraju sami. Naravno, sva odgovornost za poraz ide na mene. Suština je da kad veruješ u nešto to gradiš, ali mentalitet igrača je takav da im je jako malo potrebno da ih neko poremeti. Prvo ne poštuju sebe, pa onda ni loptu. Sa 22 tehničke greške protiv jedne Francuske dobro je da smo izgubili samo 11 razlike“, u dahu je pričao Peruničić posle utakmice.

Kako je naveo, žao mi je jer smo ih previše respektovali, nije bilo vere da mogu da se vrate.

„Greške koje su pravljene su na nivou Osnovne škole. Ovo je fajterski sport, moraš da se boriš, ali ja se ne slažem s njma da idemo dalje, da imamo sledeću utakmicu. Mi ovaj poraz ne smemo da zaboravimo, mora da nas debelo boli, jer sam već posle Rusa video neku euforiju. Dug je put do poštovanja, da bi ti ga neko ukazao i to se ne gradi jednom utakmicom, posebno ne nerešenom“.

Prema njegovim rečima, veoma je važno kako će ekipa iskoristiti dan odmora.

„Moraš malo i da se zamisliš, da razmišljaš, protiv svakog moramo da igramo isto. Ako neko ovde ima veću želju od nas to je tragično, za mene to je poraz, još bolniji od onog što pokazuje semafor. Ako je to tako ne želim to da priznam“, poručio je Peruničih.

Rukometaši Srbije sutra u trećem kolu A grupe igraju protiv Brazila.

(Tanjug)