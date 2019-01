Peruničić: Kriv sam, ali ne mogu da promenim glavu igrača

BERLIN – Selektor rukometne reprezentacije Srbije Nenad Peruničih preuzeo je krivicu za današnji poraz od Brazila na Svetskom prvenstvu u Berlinu od 24:22, ali i konstatovao da neke stvari ne može da promeni.

„Zatečen sam mentalnom blokadom momaka koji nisu dovoljno verovali. Neverovatno je da ih ja nisam psihološki spremio, sputavala ih je važnost utakmica. Videli smo potpunu krajnost, bezgraničan broj tehničkih grešaka. Te se stvari ne uče u reprezentaciji. Ne mogu da upirem u igrače prstom, sva odgovornost je na meni. Ali, neke stvari su jasne, ne mogu da promenim glavu, način razmišljanja i strah koji postoji“, rekao je Peruničić.

Dodao je da igrači moraju da preuzimaju odgovornost.

„Nisam odustao od njih. Imali smo i šansu da se vratimo u utakmicu. Jednostavno tu vrstu odgovornosti i razuma, nemaju. Kada je nešto jako važno, nema ih. Kada si došao ovde, znači da si najbollji. Bežanje, da neko drugi preuzme odgovornost, to je pitanje karaktera. To je bilo bolno za mene. Nemaju tu snagu da veruju da mogu. To je stvar psihe“, poručio je Peruničić.

(Tanjug)