Peruničić pred Belgiju i Švajcarsku: Sve zavisi od nas

BEOGRAD – Selektor muške rukometne reprezentacije Nenad Peruničić, pred mečeve kvalifikacija za Evropsko prvenstvo protiv Belgije i Švajcarske, rekao je da njegov tim na pravi način želi da završi te mečeve.

Utakmica sa Belgijancima igra se u Leuvenu u sredu od 20 sati, dok će četiri dana kasnije srpski tim u Novom Sadu dočekati Švajcarsku od 18 sati.

„Okupili smo se 2. juna u jednom širem sastavu sa momcima koji su i deo B reprezentacije da vidimo na šta možemo da računamo u nekom narednom periodu. Prvenstva se razlicito završavaju pa nismo uspeli da se sakupimo onako kako sam želeo, ali se uvek prilagodavamo situaciji“, rekao je Peruničić na konferenciji za medije u Rukometnom savezu Srbije.

On je istakao da reprezentacija ima problem zdravstvenog biltena.

„Videćemo u kakvom je stanju Miljan Pušica, doživeo je povredu medijalnog ligamenta pre nedelju dana i pitanje je da li ce biti od pomoci za sredu. Nemanja Crnoglavac je takođe pod upitnikom. Ima problem sa čukljem, ista povreda koju je Nikola Karabatić morao da operiše. Infekcija je velika, dobio je kortikosteroid da se smanji upala. Ne trenira već dva dana“, rekao je Peruničić i nastavio da komentariše stanje i atmosferu u timu.

„Ostali momci su zdravi, dolaze sa osmehom, odlaze sa osmehom. Puni su samopouzdanja. To se oseća na svakom koraku. Definitivno nismo više ekipa zbrda-zdola, koja se okupila na pocetku kvalifikacija. Za ovih sedam meseci velika je razlika u uigranosti. Fali još zajedničkih treninga. Prvi ćemo uraditi u utorak veče, ali to je realnost, to ne shvatamo kao problem. Momci su punih srca ovde. Zavisi od nas, želimo da završimo ove dve utakmice na pravi način. Potpuno sam uveren u to“, rekao je Peruničić koji je prokomentaisao i sastav Belgijanaca.

„Nisu momci od po dva metra, ali ekipa koja zna da igra rukomet. Školovani su. Pogledaš im golmana, kao da je radio sa nekim našim trenerom. Gledamo ih sa uvažavanjem, opet svesni da mi nismo oni iz prve utakmice. Imaju promene u rotaciji, desni bek sada igra više levog beka, imaju još jednog beka koji igra u Francuskoj, a nije ga bilo u Zrenjaninu“, rekao je Perunicić i dodao da je bitno kako će njegov tim odigrati.

„Bitni smo mi. Ovi momci imaju jednu veliku želju za dokazivanjem, da budu bolji i nauče nešto novo. Njihova igra je bez mnogo akcija, sa puno povratnih viškova i pregradivanja pivotmena. Želimo da izbegnemo te njihove brze šuteve. Nisu bombarderi, ali su nezgodni, jer šutiraju na prvi, drugi korak. I onakvi kakvi smo bili, imali smo mnogo prilika da tu utakmicu u Zrenjaninu dobijemo. Na kraju smo spašavali bod. Verujem da smo spremni i pored kašnjenja igrača iz klubova. Spremni idemo u Belgiju sa ogromnom željom da pibedimo“, rekao je Peruničić.

Kapiten Nemanja Ilić rekao je da će meč biti drugačiji od onog u Zrenjaninu.

„Momci dolaze sa osmehom, pozitivni su. Radimo maksimalno, spremamo se. Biće drugačija utakmica sa Belgijancima nego što je to bila u Zrenjaninu. Bolje se poznajemo, uigraniji smo, idemo tamo da pobedimo“, rekao je Ilić.

Najbolji golman EHF Lige šampiona iz redova skopskog Vardara Dejan Milosavljev, kaže da tim mora da da maksimum i ispoštuje zamisli trenera.

„Imamo iskustva sa Svetskog prvenstva i utakmica kvalifikacija, nismo više ista ekipa. Glava radi bolje, bolje reagujemo na zadatke koje dobijamo od stručnog štaba. Želimo da pobedimo u obe utakmice. To bi nam puno znacilo“, rekao je Milosavljev.

Predsednik UO RŠ Božidar Đurković pozvao je sve da podrže muški nacionalni tim, a čestitao je ženskoj reprezentaciji na plasmanu na Svetsko prvenstvo.

„Čekaju nas jako važne utakmice za nastavak kontinuiteta ucestvovanja na velikim takmicenjima. Utakmice u kojima sve zavisi od nas. Nikakve kalkulacije nemamo, imamo te dve utakmice ispred nas. Naša reprezentacija je mnogo bolja nego na početklu kvalifikacionog ciklusa. Igranje na Svetskom prvenstvu i dvomec sa Hrvatskom daju nam pravo da možemo da računamo da cemo se plasirati među 24 najbolje reprezentacije u Evropi. Idemo korak po korak“, rekao je Đurković i osvrnuo se na meč sa Švajcarskom.

„Posle Belgije nas čeka Novi Sad, SPENS. Očekujemo punu dvoranu, veliku podršku navijaca iz Novog Sada i okoline sa kojima želimo da proslavimo plasman na EURO 2020. Neće biti lako, više nema slabih reprezentacija u vremenu kada Portugalija pobedi Francusku sa šest golova razlike ili Danska izgubi u Crnoj Gori. Siguran sam da su momci orni i spremni da ostvare taj naš zacrtani cilj“, zaključio je Đurković.

(Tanjug)