Peruničić: Protiv Austrije i Slovenije takmičarski mečevi

BEOGRAD – Selektor rukometne reprezentacije Srbije Nenad Peruničić, pred pripremne mečeve sa Slovenijom i Austrijom, rekao je da će ti susreti za njegov tim biti takmičarski, a ne prijateljski.

Srbija će uokviru EHF nedelje odigrati dva kontrolna meca, sa Austrijom 25. oktobra u Gracu i sa Slovenijom u Mariboru dva dana kasnije.

„Jako mi je bitno da igrači dolaze raspoloženi s obzirom na broj utakmica i opterecenje koje imaju u klubovima. Bitno mi je da ih rasteretimo i da ne vršimo dodatni pritisak, vec da razmišljamo o stvarima koje želimo vezane za reprezentaciju. Za ovih godinu dana, nažalost, ni jednom nismo bili kompletni. Jako bitno je da se oseca energija koju donose i želja da napredujemo“, rekao je Peruničić na konferenciji za medije

On je dodao da ekipi nedostaje uigranost i da imaju manjak treninga.

„Koristimo svaku priliku da razgovaramo o svemu i mimo treninga. To je veoma bitno. Sinoć smo već gledali protivnike koji nas čekaju na EP i tek ćemo gledati. Polako se uvodimo, ali bez potenciranja na stvarima koje bi u ovom trenutku mogle da budu suvišne“.

Peruničić je posle četiri meseca smo na okupu reprezentaciju, a kao najvažnije apostrofirao da je bitno da svi dođu zdravi.

„Shodno situaciji i velikom broju malera, samo molim Boga da dođu zdravi. To mi je najbitnije. Prošle godine sam predugo držao veliki broj igrača na okupu pred takmičenje, ali je postojala nedoumica, jer je razlika između njih jako mala. To se ove godine neće desiti. Igrači koji odu na turnir Zlatne lige u Francusku biće i učesnici EP“, rekao je selektor.

Osvrnuo se na mečeve u Gracu i Mariboru, koji će biti poslednje provere pred pocetak završnih priprema za Evropsko prvenstvo 2020, koje ce se od 9. januara sledeće godine održavati u tri zemlje, Austriji, Norveškoj i Švedskoj.

Srbija će Gracu nastupati u grupi sa selekcijama Crne Gore, Belorusije i Hrvatske.

„Želim i pripremne utakmice da igramo protiv najboljih, to ću forsirati dok god sam u reprezentaciji. To je jedini pravi nacin da napredujemo i shodno protivniku vidimo šta nam još treba da dodemo do tog nivoa. Za nas će biti takmicarske, a ne prijateljske utakmice u Gracu i Mariboru. Više cemo raditi na taktici i napadu, manje na odbrani. Fali uigranost, još neke stvari da popravim. TO je jedina promena, malo opuštenih treninga, jer im to svakako treba u ovom trenutku“, zaključio je Peruničić.

Najbolji igrac Evrope u septembru Bogdan Radivojević istakao je zadovoljstvo novim viđanjem sa reprezentativnim drugovima.

„Srećni smo što smo ponovo na okupu. Svi smo upoznati sa nacinom rada, ekipa se dobro poznaje. Svi smo spremni da damo sve od sebe da dostignemo nivo koji želimo, a to je da se borimo sa najboljim reprezentacijama. Radimo na tome, dosta ima taktike, dosta videa. Nadam se da cemo što pre dodi do tog nivoa. Presrećni smo kada smo u reprezentaciji, to se da videti na terenu i van terena. Atmosfera je jako bitan deo ovog okupljanja. Pokazacemo to na pripremnim utakmicama. Spremamo se za prvenstvo“, rekao je Radivojević.

Pivotmen Mijajlo Marsenić takođe je istakao da mu drago što je tim ponovo na okupu.

„Kada god se dolazi da se igra za reprezentaciju, oseća se naboj i sreća što se vidimo ponovoi. Ova ekipa je mlada, poletna, verujemo u nju, dacemo sve od sebe da napravimo što bolji rezultat na Evropskom prvenstvu. Čekaju nas mecevi sa Austrijom i Slovenijom, bice dobar pokazatelj gde smo i na cemu treba da poradimo da bismo bili spremni. Nadamo se da cemo se prikazati u dobrom svetlu u ove dve utakmice. Želimo da budemo spremni, da ne budemo samo konkurentni u januaru, vec i da igramo bitnu ulogu posle par prvenstava“, rekao je Marsenić.

