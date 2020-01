Peruničić: Usamljeni smo, rukomet malo koga i zanima

GRAC – Selektor rukometne reprezentacije Srbije Nenad Perunučić, u intervjuu za hrvatski portal Index, rekao je da ekipa problem kvaliteta, pre svega zbog velikog broja otkaza, ali i činjenice da rukomet malo koga i zanima.

Rukometaši Srbije večeras od 20.30 sastaju se sa Hrvatskom u poslednjem kolu grupne faze, a izabrancii Nenada Perunčića posle dve poraza od Belorusije i Crne Gore, završili su nastup na EP.

„Želeli smo više, ali ovo je trenutno onoliko koliko možemo. Imali smo puno povreda, ali to je tako. Utakmica protiv Crne Gore bila je jako teška, a protiv Hrvatske ćemo dati sve od sebe da pobedimo. Neće biti lako podići ekipu. Moram pronaći nacin. Što se tiče ovog tunira, možda nemamo kvalitet kao pre. Jedan od problema su otkazi igrača koji više ne žele igrati za Srbiju. Za mene su igrači koji su ovde najbolji zato što oni žele da igraju za svoju zemlju“, rekao je Peruničić za Index.hr.

On je dodao da taj problem postoji od 2006. godine, kada je rukomet izgubio draž u Srbiji.

„Bio je jedan od najpopularnijih sportova. Izgubili smo se u traženju talenata, ljudi misle da ce to doći samo od sebe, no sad je drugo vreme i biznis je ključan. Deca u Srbiji idu na košarku, odbojku i borilačke sportove. U moje vreme deca su masovno dolazila na rukomet. Sad to više nikog ne zanima kod nas“.

Peruničić je upitan i kakvu podršku reprezentacija ima od navijača.

„Žao mi je što nas navijači nisu podržali na ovom EP. Mnogo Srba živi u Beču, a to nije daleko od Graca. Volio bih da osećaju veću pripadnost reprezentaciji. Razumem da ljudi kod nas idu na košarku i odbojku jer dožive pravi rezultat, ali podrška je potrebna i onda kada ne ide. Žao mi je, ali vrlo malo navijača iz Srbije je bilo uz nas. Kada vidim sa koliko strasti hrvatski navijači uz svoju reprezentaciju, volio bih da je tako u Srbiji. Svi nose dresove, to je lepo videti. Voleo bih videti stotinak srpskih zastava, a ne deset na tribinama. Navijači iz Hrvatske uvek dolaze na početak prvenstva i takvu ljubav prema dresu treba poštovati. Za nas je izazov igrati protiv tako velikog protivnika i u posebnoj atmosferi moramo dati sve od sebe. To ću tražiti od svojih igrača. Osećamo se usamljeno. Igrači osećaju da nemaju podršku. Možda ne zaslužujemo, možda je takvo vreme, a možda ljude ne zanima“, zaklučio je Peruničić.

(Tanjug)