Pešic: Jokic će igrati za Srbiju, ako će tako postati bolji

BEOGRAD – Nikola Jokić igraće za reprezentaciju samo pod jednim uslovom, a to je da kroz reprezentaciju Srbije postane bolji igrač, rekao je danas selektor Svetsilav pešić.

„Nije u pitanju da li on voli svoju zemlju. To je nesumnjivo. On je ponosni Srbin, koji meni poruke piše ćirilicom. Međutim, mi moramo da nađemo način da ga motivišemo da se odmeri sa najboljim igračima u Evropi. Ako nije motivisan, ako nema interes, onda nema ni svrhe da igra“, istakao je Pešić tokom predavanja studentima Fakulteta za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“.

Srpski centar je ponovo dobio zvanje MVP-ija, odnosno najkorisnijeg igrača regularnog dela NBA lige.

„Nema nikakve sumnje da su Jokić i Luka Dončić, najbolji evropski igrači koji su ikada igrali u NBA ligi. Oni menjaju način na koji se igra u najjačoj ligi na svetu. I konstantno napreduju. Svake godine unose nešto novo i to je ono što ih čini vrhunskim. A da je Nikola apsolutno zaslužio priznanje, vidi se i po tome što mu je čestitao Džoel Embid, njegov najveć rival za to priznanje“.

Osvrnuo se selektor Srbije i na susret koji je sa Jokićem imao u Americi.

„Kada smo se našli i kada sam ga video, više mi je ličio na krilo nego na centra. Fizički je u besprekornom stanju. Ranije je bio simpatični „bucko“, a sada je to lep momak. I to je deo onoga što priččm o stalnom napretku“, istakao je Pešić.

Pešić iza sebe ima briljatnu karijeru – sa reprezentacijom Srbije bio je svetski i evropski prvak, sa Nemačkom je stigao do kontinentalnog trona (1993.godine), sa Barselonom je osvojio Evroligu, bio je šampion Jugoslavije sa Bosnom, pet puta prvak Nemačke sa Albom, dva puta šampion Španije sa Barselonom.

Takođe, osvojio je Kup Radivoja Koraća (1995) i FIBA Evrokup.

„Trudio sam se da stalno učim. Kada ste mlađi, onda reagujete instiktivno, ne želite da slušate savete. Međutim, kako godine prolaze, postajete racionalniji, učite kako da iz svake kritike nešto naučite, da svaki poraz pretvorite u pobedu. I ono što je ključno nikada ne smete da se stavite iznad ekipe. I ja sam u jednom trenutku pomislio da sam genije, da su sve zasluge za uspehe samo moje. Na sreću brzo me to prošlo, jer to jednostavno nema veze sa istinom.

Studentima Fakulteta za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“, koji tek treba da zakorače u trenerske vode, Pešić je imao nekoliko saveta.

„Najvažnije je da imate snove. Snovi su ti koji pokreću strast za ovaj i bilo koji drugi posao. Potrebno je da gradite svoj put, jer sigurno je da postoji abeceda kako da postanete vrhunski stručnjak, ali to ne znači nužno da ćete uspeti u toj nameri. Morate da budete skromni, sa velikim samopouzdanjem, ali nikada ne smete da, kao što sam već rekao, stavite sebe iznad ekipe“, zaključio je Pešić.

(Tanjug)

