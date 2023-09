Pešić: Najvažnije je da zaustavimo kontranapade Kanade

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić rekao je danas da će u polufinalu Svetskog prvenstva najvažnije biti zaustaviti kontranapade Kanade, kao i da ekipa odmorno dočekuje taj meč.

„Najvažnije od svega je to koliko ćemo njihov napad u tranziciji gde su oni sjajni – da zaustavimo. To su sve odlični igrači, individualci, sa odličnom statistikom u svojim NBA klubovima, dobri napadači i defanzivci. Kanada je možda od svih ekipa pokazala najbolju odbranu, ili je među najboljima, zato se tu i nalazi“, rekao je Pešić, preneo je Košarkaški savez Srbije (KSS).

Košarkaši Srbije sastaju se sutra u Manili sa Kanadom u polufinalu Svetskog prvenstva.

Utakmica se igra od 10.45, dok se drugo polufinale između SAD i Nemačke igra od 14.40.

Pešić je dodao da je Kanada fantastična ekipa, koja igra sa niskom petorkom.

„Oni samo počinju sa dvojicom visokih igrača, ali posle toga je sve to ‘small-ball’ košarka, sa četiri spoljna i jednim unutrašnjim igračem. To oni fantastično rade. To je NBA košarka. Ništa to nije novo, ali je interesantan način na koji ćemo mi da se organizujemo, da podelimo uloge, ko će koga da čuva“, rekao je on.

Selektor Srbije istakao je da kanadska igra u odbrani dodatno otežava pripremu utakmice.

„To sve dodatno otežava pripremu za utakmicu i ono što mi pre svega mislimo i što treba da realizujemo je da se borimo svim silama da im oduzmemo ono što ih najviše karakteriše, a to je tranzicija u napadu i igra jedan na jedan. Individualno veoma jaki, atletski sposobni, veoma dobro kontrolišu loptu. To će nas mnogo koštati u radu nogama, ali ovo je polufinale“, dodao je on.

Pešić je ocenio da je Kanada najviše pokazala na Evropskom prvenstvu.

„Nemačka jeste jedina ekipa koja bez poraza ulazi u polufinale, ali ona je pokazala ono što smo svi očekivali. Kanada je opet kompletan paket kada gledamo, odbranu i način igre. Imaju evropskog trenera (Đordi Fernandes)i tačno se vidi njegov uticaj. Drugačije igraju nego američka reprezentacija, prilagodili su se malo više FIBA pravilima. Svakako bolje nego Amerikanci“, rekao je on.

Pešić je istakao da su se igrači odmorili i oporavili posle pobede u četvrtfinalu nad Litvanijom (87:68).

„Mi smo dobro, malo smo se mentalno i fizički oporavili, imali smo juče odmor, osim što smo ujutru imali fitnes. Ima uvek poneka povredica, ali svi smo spremni i raspoloženi. Tenzija je korisna, presija nije dobra. Ako ima tenzije u rukama, nogama i glavi, onda to povećava koncentraciju na zadatke i igru“, rekao je Pešić.Centar srpske reprezentacije Nikola Milutinov rekao je da su igrači spremni za meč sa Kanadom.

„Znamo da će oni probati istu odbranu kao na Dončiću (Luka) da odigraju na Bogdanoviću (Bogdan). Moramo da odgovorimo na to, da mu pomognemo, svi igrači moraju da odgovore na tu njihovu agresivnost“, rekao je Milutinov.

Milutinov je dodao da je plasman na Olimpijske igre bio primarni cilj, ali da to ne znači da će u polufinale ući kao da je prijateljski meč.

„Želja nam je svima da osvojimo medalju. Prvi put smo imali malo veću pauzu između dve utakmice, za malo veću rehabilitaciju. Ulazimo sutra sa dosta više energije nego što smo igrali ove prethodne mečeve… Čeka nas vrlo zahtevna utakmica sutra, oni igraju fizički dosta jako, u tranziciji su stvarno neverovatni, treba to sve zaustaviti i odigrati još bolje nego do sada“, zaključio je Milutinov.

