Pešić: Ne znam da li ću ostati na čelu reprezentacije, sada idem na odmor

Selektor košarkaša Srbije Svetislav Pešić izjavio je danas da ni on sam trenutno ne zna da li će ostati na čelu reprezentacije, sa kojom je osvojio bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu.

„To ni on (Pešić) ne zna. On sada ide na odmor. Stvarno nemam nikakvog razloga da se sada nešto pravim važan ili da pregovaram sa bilo kim. Ja stvarno to ne znam“, rekao je Pešić za Radio-televiziju Srbije.

Naveo je da je reprezentaciji na fantastičnom i kompetitivnom turniru kao što su Olimpijske igre cilj bio da osvoje „medalju, pa bilo koju“.

„Sve su za nas bile zlatne od samog početka naših priprema. I kada smo dobili Amerikance u grupi, jasno je bilo da samo treba izabrati put do cilja, a on je bio veoma kratak, ali isto tako naporan“, kazao je Pešić.

Pohvalio je zajedništvo ekipe i atmosferu u kojima su igrači osetili da su potrebni jedni drugima.

„A kada osetiš da jedan drugom trebaš, onda se tu povećava i drugarstvo. Ponekad sam se pitao – ‘Šta mi je sve ovo trebalo’, ali onda dođu ovi momci i ponovo me motivišu. A kada je trener motivisan, onda su svi motivisani“, kazao je on.

Govoreći o odnosu sa košarkašem Nikolom Jokićem, Pešić je naveo da je njega „najlakše trenirati“.

„On je posvećen ekipi, posvećen košarci do kraja. Ako on odluči da igra, onda je on tu 100 odsto i pre treninga i posle treninga, spreman za svaku vrstu komunikacije“, rekao je Pešić.

Kazao je da Jokić ima ogromno iskustvo, iako je mnogo košarke pred njim, navodeći da je isti slučaj sa Bogdanom Bogdanovićem, Vasilijem Micićem i drugima.

„To su sve igrači koji imaju ogromno iskustvo, trenirali su ih najbolji treneri i naravno da njihov stav, njihov predlog, njihove primedbe se uzimaju i analiziraju, nakon čega se donose odluke“, kazao je selektor.

