Pešić ostaje selektor košarkaške reprezentacije do kraja septembra 2025.

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić rekao je danas da je ostao na toj poziciji jer nije završio svoje obaveze prema domaćoj košarci i da je strast prema košarci u njemu i dalje prisutna.

Pešić je produžio ugovor sa Košarkaškim savezom Srbije i ostaće selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije najmanje do 30. septembra 2025. godine.

„Zahvalio bih na strpljenju Savezu, (predsedniku) Nebojši (Čović), nije bila namera da se to oduži ali već sam imao druge cljeve i obaveze. Uspeli smo to da regulišemo i evo tu sam. Nije tu bilo pregovora, to su bili razgovori jer sam stvarno mislio da sam svoje obaveze i prema srpskoj košarci i prema reprezentaciji završio, ali nikad ne reci nikad“, rekao je Pešić na konferenciji za novinare u Beogradu.

Pešić je napustio reprezentaciju po isteku ugovora, odnosno posle osvajanja bronzane medalje na Olimpijskim igrama u Parizu, ali je ipak produžio ugovor.

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović rekao je da su pregovori trajali određeno vreme, da su se malo produžili, ali da je saradnja nastavljena po želji samih igrača, nacije i Saveza.

„Ugovor je na period do 30. septembra 2025. godine uz mogućnost da nastavimo dalje i idemo u nove izazove. Zahvaljujem se Pešiću na razumevanju i poverenju, idemo zajedno da nastavimo ovaj projekat“, rekao je Čović.

(Beta)

