Pešić: Ovo će biti poslednja medalja ako se ne promeni stanje u domaćoj košarci

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić rekao je da je ponosan na ekipu koja je danas osvojila srebro na Svetskom prvenstvu, ali je upozorio da će ovo biti poslednja medalja ako se ne reši stanje u domaćoj košarci.

„Čestitke Nemcima, sjajna utakmica zaslužili su pobedu, odigrali su 40 minuta na visokom nivou, čvrsto. Ako jedan tim kao Nemačka odigra tako, vodi od početka do kraja utakmice, možemo samo da kažemo bravo. Za ovakvu vrstu utakmice bila nam je potrebna veća rotacija, imali smo mnogo problema, lekarski tim je dao sve od sebe da oporavi igrače, ali bilo je teško. Na početku smo izgubili veoma bitnog igrača Dobrića, Bogdanović se pre utakmice osećao bolesno i bilo je pitanje da li može da igra“, rekao je Pešić na konferenciji za novinare u Manili.

Srbija je osvojila srebro na Svetskom prvenstvu, pošto je u finalu izgubila od Nemačke sa 77:83. U ekipi je bilo problema sa povredama, a tokom grupne faze Boriša Simanić je morao da napusti turnir zbog povrede bubrega. Na početku finala povredio se Boriša Simanić, a problema je imao i Nikola Milutinov, koji je, kako je rekao selektor, igrao na sopstvenu odgovornost.

„Bilo je mnogo problema, ali odigrali smo odličan turnir. Nemačka je igrala odličnu košarku, srećan sam zbog njihovog Saveza. Ponosan sam na moje igrače, ko je bi mogao da bude ponosan na ovakvu ekipu. Na 38 sekundi pre kraja bilo je tri razlike, imali smo šut za izjednačenje. Ali to je finale, morate biti u boljoj fizičkoj formi da biste odigrali na visokom nivou“, naveo je Pešić.

Na pitanje šta je rekao igračima posle utakmice, Pešić je odgovorio da im je rekao da je ispunjen cilj da se sa ovog takmičenja ode na Olimpijske igre i ako je moguće da se osvoji medalja.

„Uzeli smo srebrnu, hajde sada da napravimo još jedan uspeh i da uzmemo to zlato. Rekao sam im da sam ponosan na njih i pre i posle utakmice. Dugo smo zajedno na putu, svaki dan smo živeli kao porodica, postali smo dobri prijatelji i sve ih volim. Tako smo se našli, oni veruju u ovo što mi radimo, ja verujem njima, njihovoj posvećenosti, to je najvažnije i onda eventualno možeš da nadoknadiš ono što ti fali“, naveo je on.

Dodao je da nije siguran da li bi ekipa pobedila i da nije imala problema.

„Da li bismo u toj situaciji pobedili u finalu se nikad ne zna. Falila je rotacija, Milutinov je igrao na svoj rizik. Izgubili smo Dobrića, jednog od naših najboljih igrača na prvenstvu. Način na koji igramo bez njega je malo drugačiji. Ne tvrdim da bismo pobedili, ovo je zaslužena pobeda Nemačke“, dodao je selektor.

Upitan o značaju medalje, Pešić je rekao da je imao izazov i želju da u njegovim godinama vrati nešto srpskoj košarci koja ga je stvorila.

„Ovaj rezultat je čudesan, možda nismo ni svesni koliko je dobar, pre svega za igrače ovde, ali i ostale koji su učestvovali u kvalifikacijama. Znate koliko smo teško prolazili kroz taj proces. Bilo je opravdanih kritika, ali i omalovažavanja i vređanja. Sve smo izdržali u interesu da se košarka u Srbiji popravi“, rekao je on.

Selektor je istakao da „uopšte ne veruje da će ova medalja popraviti stanje u srpskoj košarci“.

„To je pesimistički i voleo bih da bude obrnuto i pokrene nešto. Ova medalja znači za publiku koja je prevalila ovoliki put, osetili smo podršku navijača i naroda, to je fantastičan osećaj kada vidiš da žele da ti na svoj način pomognu. Ali oni zaduženi za srpsku košarku moraju da urade nešto, inače ćemo biti srećni da se kvalifikujemo za velika takmičenja, a medalja neće biti, to odgovorno i jasno kažem“, naveo je on.

Pešić je upozorio da u Srbiji mora da se napravi sistem takmičenja koji će da funkcioniše i popravi stanje u domaćoj košarci.

„Ne postoji liga u Srbiji, a Nemačka već 20 godina ima jedno od najbolje organizovanih sistema takmičenja, nije čudo što su napravili toliko igrača i što omladinske selekcije prave fantastične rezultate. Nije čudo što je Španija napravila čuda, zahvaljujući sistemu koji Srbija nema“, rekao je.

„Ako se u skorije vreme nešto ne desi i ako posle ovog olimpijskog ciklusa ne sednemo i ne prihvatimo istinu da moramo da se pripremimo za sledeći ciklus, da se u Srbiji urede odnosi u organizaciji i sa klubovima, da se napravi sistem takmičenja koji odgovara, ako toga nema, ko zna kada će medalja sledeći put da dođe“, dodao je Pešić.

Reprezentativac Srbije Aleksa Avramović rekao je da ekipa uzdignutog čela završava takmičenje.

„Napravili smo veliki uspeh, idemo uzdignute glave, ispunili smo cilj i idemo na Igre da napravimo veći uspeh. Nemačka je provela više vremena zajedno, igrali su čvršće, utakmica je bila neizvesna, imali smo priliku da izjednačimo 40 sekundi pre kraja, ali imali smo problema na turniru. Svi su imali poneki problem, to nije izgovor. Znamo da smo usrećili i obradivali naciju. Tužan sam jer nismo pobedili ali sam ponosan na sve što smo uradili“, naveo je Avramović.

„Uspeli smo da odgovorimo na njihovu agresivost, uspeli smo da se vratimo i imali smo šansu, ali ovo je košarka, sport, neko mora da se vrati sa srebrom. I da smo osvojili bronzu sijala bi kao zlato. Spremamo se za Olimpijske igre i nadamo se najboljem“, dodao je on.

Avramović je zahvalio selektoru što je pomogao ekipi da se plasira u finale i rekao da mu je drago što je delio svlačionicu sa sjajnom grupom ljudi.

„Proveli smo godinu zajedno i sledeće godine ćemo imati više šanse da dođemo do zlata. Mnogo dobrih reprezentacija nije uspelo da se plasira u četvrtfinale i polufinale, mi jesmo i veoma smo ponosni. Dva najbolja tima su se našla u finalu, bolji je pobedio i nema šta da se doda. Bili su bolji u današnjoj utakmici, ne kažem da će sledeće godine pobediti ako budemo igrali“, rekao je Avramović.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.