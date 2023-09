Pešić: Ovo je bila timska pobeda

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić rekao je danas da je timskom igrom ostvarena pobeda protiv Litvanije, kao i da se sada treba okrenuti polufinalu Svetskog prvenstva.

„Mi smo im oduzeli (njihov način igre). Zahvaljujući našoj energiji, našoj odbrani, mi smo im oduzeli njihov najveći kvalitet, a to je njihova odbrana… To je put kako bi trebalo da igramo i mi se trudimo da tako uvek radimo, koliko je to moguće. Tako je bilo i protiv Italije (76:78), tako je bilo i u drugim utakmicama“, rekao je Pešić na konferenciji za novinare.

Muška košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se danas u polufinale Svetskog prvenstva, pošto je u Manili savladala Litvaniju sa 87:68 (24:25, 25:13, 24:17, 14:13).

Srbija će u petak u polufinalu igrati sa pobednikom meča između Kanade i Slovenije.

Pešić je pohvalio veliki broj asistencija na meču protiv Litvanije.

„Mi smo opet napravili protiv jednog fantastičnog tima 25 asistencija. Mi smo najbolji tim na ovom prvenstvu do sada u kontrama. Prosečno dajemo 25 poena iz tranzicije. To je nešto što mi želimo, to je nešto što je važno za nas, to su igrači koji to mogu. Međutim, da bi sve to uradio mora da se igra odbrana“, dodao je on.

Pešić je istakao da je od početka ovog turnira njegov cilj da sakrije nedostatke, a istakne prednosti tima.

„Naš moto od prvog dana kada smo se skupili u Staroj Pazovi je – Svi za jednog, jedan za sve“, rekao je on.

Selektor reprezentacije Srbije dodao je da je posebno zadovoljan zbog načina na koji je ostvarena pobeda u četvrtfinalu.

„Pobeda je uvek važna na ovakvim turnimra, ali ja više slavim način kako smo do nje došli. To je zadovoljstvo za trenera… Imamo još dve utakmice, to treba sada ponoviti, to je sledeći fokus, sledeći izazov za sve nas“, ocenio je on.

Pešić je ponovio da mu je žao zbog svega što se desilo Boriši Simaniću, koji je posle jednog duela na meču sa Južnim Sudanom ostao bez bubrega.

„Imali smo stvarno veliku sreću da je profesor Radovanović (Dragan), jedan vrsni, iskusni doktor sa nama. Ne znam šta bi se desilo da on nije bio… Ide sve bolje i bolje, to je najvažnija vest“, zaključio je Pešić.

