Pešić: Protiv Litvanije moramo da igramo izvanredno u odbrani i u napadu

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić rekao je danas da njegova ekipa mora da odigra izvanredno i u odbrani i u napadu protiv Litvanije, odnosno da odigra najbolju utakmicu u dosadašnjem toku turnira, kako bi pobedila u četvrtfinalu Svetskog prvenstva.

„Protiv Litvanije je potrebno da bude izvanredna odbrana i izvanredan napad, tako da sutra moramo da odigramo jednu od naših najboljih utakmica koje smo odigrali do sada da bismo mogli da pobedimo“, rekao je Pešić, preneo je Košarkaški savez Srbije.

Košarkaši Srbije igraju u utorak od 10.45 u Manili protiv Litvanije, u četvrtfinalu Svetskog prvenstva. Srpski tim je u nedelju pobedio Dominikansku Republiku sa 112:97 i plasirao se među osam najboljih.

„Čitavo Svetsko prvenstvo je eliminacija. Ni protiv Dominkanske Republike nismo imali pravo na grešku. Takav je sistem takmičenja. Svaka utakmica je važna. Borili smo se da pobedimo, ovde nema odrađivanja. Ovde se priprema utakmica, momci treniraju, stručni štab izlazi pred igrače, prenosi slabosti protivnika, definiše taktiku. To je proces koji traje i priprema se svaka utakmica“, naveo je Pešić.

On je pohvalio igru ekipe i rekao da je protiv Dominikanske Republike pokazala timsku igru i hemiju, ali da je protiv takvog tima dovoljno igrati „dobru odbranu i prosečan napad da bi se dobila utakmica“.

„Ako vidimo da je bilo 30 asistencija, onda to treba da se kaže… To nije odrađivanje, to je košarka koju mi želimo da igramo. Sada, protiv Litavanije to neće biti dovoljno, jer će morati da se igra i u odbrani i u napadu, da se nađe neki balans. Igramo protiv fizički vrlo jakog protivnika, koji svoju igru pre svega bazira na čvrstoj, fizički jakoj odbrani. Igraju veoma agresivno, i na spoljne igrače i na unutrašnje“, rekao je Pešić.

Reprezentativac Srbije Dejan Davidovac rekao je da ekipa više nema prava na grešku.

„Očekuje nas teška utakmica, protiv teškog protivnika. Oni su u dobrom ritmu, posle pobede nad SAD. Pre svega, biće fizički teška utakmica, Litvanci su uvek neugodni, ali ćemo mi dati sve od sebe. Oni imaju mnogo iskusnih igrača. Evroliga, NBA… Znamo koje su njihove prednosti. Naravno, mi ćemo koristiti naše prednosti i nadamo se dobroj utakmici“, naveo je on.

Pobednik utakmice Srbije i Litvanije igraće u polufinalu protiv boljeg iz duela Slovenije i Kanade.

