Pešić: Rano primljeni gol nas poremetio, mogli smo bolje

MONTE KARLO – Fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Pešić izjavio je da „crveno-bele“ mogli bolje i hrabrije da odigraju meč protiv Monaka u poslednjem, šestom kolu grupe H Lige Evrope.

„Crveno-beli“ su večeras poraženi na gostovanju u Monaku 4:1, a takmičenje u Ligi Evrope srpski šampion je završio na poslednjem mestu na tabeli sa šest bodova.

„Teško je pričati posle poraza… Mislim da smo mogli bolje, hrabrije, ali šta je tu je. Poremetio nas je gol koji smo primili na početku meča, posle toga još jedan. Nije lako otići na poluvreme sa dva gola minusa. Da nije bio ofsajd za 3:2, možda bi bilo i drugačije“, rekao je Pešić, preneo je zvanični sajt Crvene zvezde.

On je istakao da njegov poništeni gol možda demotivisao fudbalere Crvene zvezde.

„Prvo nas je to podiglo, mislili smo da možemo i do izjednačenja, a zašto da ne i do preokreta, ali kad smo videli da je ofsajd… Potonuli smo, onda i primili još jedan gol“, dodao je fudbaler Crvene zvezde.

Pešić je ištakao da se „crveno-beli“ sada okreću utakmicama u Superligi Srbije i nacionalnom Kupu.

„Želimo da zadržimo prvo mesto na tabeli u SLS i osvojimo ‘duplu krunu'“, zaključio je Pešić.

(Tanjug)

