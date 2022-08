Pešić: Rezultati, medalje i trofeji ne zavise od nas

BEOGRAD – Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić izjavio je danas na okupljanju nacionalnog tima u Staroj Pazovi da eventualne medalje i trofeji na predstojećim takmičenjima ne zavise isključivo od selekcije Srbije.

Košarkaši Srbije pre Evrobasketa (od 1. do 18. deptembra) odigraće dve utakmice kvalifikacija za Mundobasket protiv Grčke (25. avgust) i Turske (28. avgust).

„Imamo sve uslove potrebne za rad. Prvo nam je ideja da budemo svi zajedno jer dugo nismo bili zajedno. Prvi cilj je da integrišemo igrače. Većina nikad nije igrala između sebe, ili ako su igrali, to je bilo odavno. Veoma važno je da razgovaramo, da se družimo, pojedinačno i grupno, sa čitavom ekipom. O tome šta naš očekuje, kako doći do ciljeva. na terenu će se sve videti. Važno je da se da maksimum. Dobra priprema zavisi od nas, taj performans, to zalaganje, to zavisi od nas. Rezultati, medalje i trofeji ne zavise samo od nas“, izjavio je Pešić na konferenciji za medije u Sportskom centru FS Srbije u Staroj Pazovi.

Selektor je dodao da je ekipa danas radila individualno i da tek od sutra kreće timski rad.

„Tek je početak. Po pravilima FIBA i NBA tek sutra možemo timski da treniramo.

Zelja nam je da iskoristimo vreme da se upoznamo dobro, da čujemo šta igrači misle. Posle toga dolazi nedelja, od 11, 12. avgusta, kreću utakmice“, rekao je Pešić.

