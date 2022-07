Pešić: Skoro rasprodate ulaznice? To je najbolja vest. . .

NIŠ – Informacija da su skoro sve ulaznice za sutrašnju utakmicu protiv Belgije rasprodate je najbolja vest otkad sam ponovo selektor. Samo da imate informaciju, igrali smo u Rigi protiv Letonije pred 11.500 gledalaca, a u Beogradu je bilo 2.300 ljudi, izjavio je selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić.

Srbija sutra od 21 sat u niškom „Čairu“ završava prvu fazu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

„Ova utakmica sa Belgijom, kao i svaka u kvalifikacijama, je veoma važna. Pokušavamo da se pripremimo najbolje što možemo. Nama je taj kontinuitet ekipe ugrožen. Ako uporedimo mečeve protiv Letonije u Beogradu i tamo, važno je da kažemo da su tokom tog perioda kroz ekipu prošla 23 igrača. Nikakav kontinuitet ne postoji, osim što je trener imao priliku da ih upozna. To je alarmantna situacija, kao što je alarmantna i situacija u kojoj se nalazi srpska košarka“, rekao je Pešić na konferenciji za medije u Nišu.

Reprezentacija je kao lokomotiva košarke u svakoj zemlji i pokazatelj gde se ona nalazi, dodao je iskusni stručnjak.

„Na Evropskom prvenstvu 2001. godine igrali smo četvrtfinale sa Letonijom i pobedili 114:78, a 20 godina nakon toga Letonija je naš protivnik koga kada hoćemo da pobedimo moramo da damo maksimum. U Rigi se sada, pred 11.500 ljudi, pevalo od samog početka, to ste morali doživeti, da vidite koja je to podrška. Ako nekom zavidim, zavidim njima na toj spremnosti da podrže reprezentaciju, a sa druge strane, naši momci su dali maksimum. Bili smo tužni nakon poraza, ali nismo razočarani jer su igrači dali najviše, a to znači borbenost i želju za pobedom. Uspeli smo da nekako izgubimo sa sedam poena razlike čime se ne ponosimo, ali to je realna situacija u ovom momentu.

Selektor je istakao i da je logično da niko ne želi ni jedan poraz, ali…

„Mi smo za 20 godina slabo napredovali jer u Srbiji postoji košarka samo kada igraju Parizan i Zvezda, publika ne dolazi nigde, osim možda u Čačku. Reprezentacija je očigledno trebalo da dođe u Niš i da dobije podršku. Radujemo se što smo ovde, što ćemo imati punu dvoranu koja nam je neophodna da bismo dali maksimum i probali da pobedimo. To nam je važna utakmica, daje nam šanse da se kvalifikujemo za Svetsko prvenstvo“

. „Govorio sam pre mesec dana, pre dva meseca, ali su neki ljudi rekli da “Pešić traži izgovor” jer ako ne možemo da pobedimo Letoniju u Rigi i Belgiju u Nišu, mi ne treba da postojimo. Velika je razlika, nismo napredovali. Imam pravo da to kažem, najviše pamtim, a i najstariji sam ovde. Da ne živimo u oblacima, košarka je globalan sport, ne igra se u tri-četiri zemlje, nije ni čudo što smo Letoniju pre 20 godina dobili sa 30 razlike, a sada se borimo da ih pobedimo makar jednim košem. To je naša aktuelna situacija. Momci koji su ovde spremni su da „izginu“, pogotovo pred punom dvoranom.

Prema njegovim rečima zdravstveni bilten nije povoljan.

„Od pomenuta 23 igrača koja su igrala na ovih pet utakmica, samo trojica su bili na svakoj – Avramović, Kuridža i Ristić. Na ovoj utakmici u Rigi izgubili smo tri igrača, za Avramovića ne znamo da li je slomio ruku, Bjelica je obnovio povredu, Kuridža se povredio i oni nisu trenirali. Prema ugovoru NBA i FIBA, NBA igrači pod ugovorom imaju pravo da treniraju sa reprezentacijama 28 dana pred takmičenje. Dogovor je da se Jokić priključi 4. avgusta na početku priprema, a koliko mu znači reprezentacija govori i to što nam je poželeo sreću pred Letoniju, poslao nam je poruke podrške“, završio je Pešić.

Srpski reprezentativac Ognjen Jaramaz rekao je da mu mnogo znači što će „Čair“ da bude pun.

„Nama igračima to veoma znači. Pogotovo sada, kada dolazimo iz utakmice gde smo izgubili od Letonije. Taj vid podrške nam je jako bitan, bez obzira na poraz u Rigi. Atmosfera u ekipi je dobra, verujem da ćemo biti u stanju da odigramo dobru utakmicu i pobedimo. Svima je jasno da je to veoma važno jer se prenose bodovi u drugu fazu kvalifikacija. Koristimo ove dane da što bolje pripremimo utakmicu, u boljoj smo formi i nadam se pobedi“, poručio je Jaramaz.

