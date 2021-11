Pešić: Srećan sam što smo pokazali karakter

BEOGRAD – Selektor košarkaša Srbije Svetisalv Pešić rekao je da je ponosan na svoj tim što je pokazao karakter u duelu protiv Letonije.

Srbije je večeras posle velike borbe i drame pobedila Letonce 101:100 na startu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2023. godine.

„Odigrali smo jednu borbenu utakmicu, sa intenzitetom. Čestitam i jednom i drugom timu. Letonija je imala odličnu utakmicu i u odbrani i na napadu. Čestimam mom timu koji se borio, pokazao moral i timski duh, to je za mene najvažniji detalj. Srećan sam što smo pokazali karakter. Pokazali smo da verujemo u pobedu“, rekao je Pešić na konferenciji za medije posle meča.

Pešić je istakao da ga najviše raduje to što je tim verovao da može da trijumfuje.

„Najbolji kvalitet koji smo pokazali jeste verovanje da možemo da dobijemo utakmicu. Mi znamo koliko je teško igrati protiv ekipe koja je imala svoj dan, a mi smo znali da imaju talenat u napadu, jedan od najboljih u Evropi. To što mi mislimo da smo najbolji, ali nismo, pa moramo to da dokazujemo stalno. Letonija je talentovana, ali najvažnije da je da smo se vratili nekoliko puta u meč. Napravili smo odbranu, ali oni su držali sve u svojim rukama. Publikama je pomogla i to je povećava moral ekipe. Treba malo više da verujemo ovim momcima. Ako nemamo najbolje igrače, dajte da pravimo najbolje, zaslužuju podršku“, rekao je Pešić.

„Mi smo večeras imali utakmicu protiv fantastičnog protivnika. Rekao sam na tajm-autu da ne igramo protiv Lejkersa ili Bostona iz najbojih dana, moraju i oni jednom da stanu. Uirganost je pre svega u odbrani, a za odbranu je potrebno vreme. Da znaju da pročitaju akciju, da razumeju trenera. Ja sam sa njima tri dana i nekim sam im autoritet. Ja nisam nijednog igrača trenirao, sem Marka Marinovića (pomoćnik). Dok razumeju šta jedan čuveni trener želi od njih, treba vremena“, proučio je Pešić.

Selektor istakao da ima vremena da se nešto popravi do nedelje i meča sa Belgijom.

„Ima, ali ne može da bude perfektno. Mene čini srećnim da oni želi, da su fokusirani. Protiv Belgije će biti teška, igramo u nedelju. Večeras ćemo polako da počnemo da se pripremimo“, rekao je Pešić.

Osvrnuo se i na partiju na 34-godišnjeg debitanta Marka Jagodića Kuridže, koji u finišu meča imao ključnu ulogu i pogodio bacanje za pobedu.

„On je fantastičan dečko, ima ogromno iskustvo. Šta ti vredi iskustvo, ako ne znaš da ga iskoristiš. On ga je večeras na najbolji način iskoristio. Teodosić ga je stalno tražio ispod koša. Čestitam mu. Kad sam ga zvao čovek nije verovao da ga zovem, pitao je za koju reprezentaciju. Drago mi je da prihvatio. Zahvalan su zbog odnosa prema mladićima, dao je jedan primer svima. Imamo mi igrače, treba da ih podržavamo, Ne mogu svi da budeu Jokići, Danilovići, Divci… „, zaključio je Pešić.

(Tanjug)

