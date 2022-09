Pešić: Svestan sam odgovornosti, ali čvrsto stojim iza svojih odluka

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić rekao je danas da su svi razočarani i tužni zbog eliminacije u osmini finala Evropskog prvenstva, da je svestan odgovornosti, ali da ga ne pogadjaju kritike i omalovažavanja i da neće dozvoliti da poslednjih 10 minuta utakmice protiv Italije izbrišu sve što je ekipa postigla.

„Apsolutno sam svestan odgovornosti i razočaranja koje smo priredili našim navijačima. Pristao sam i prihvatio poziv kao izazov da pomognem ne samo uspesima reprezentacije, već ukupnom poboljšanju ugleda naše košarke u Evropi i svetu. Nisam prvi put kritikovan i vredjan. Toga je bilo i ranije, za vreme EP 2001 u Istanbulu, pa potom i u Indianapolisu 2002. Evo i sada se nije desilo ništa novo, za vreme dok pobeđujemo u Pragu, a nakon toga i u Berlinu“, rekao je Pešić za sajt Saveza.

Košarkaši Srbije završili su učešće na Evropskom prvenstvu 11. septembra u osmini finala porazom od Italije 86:94, iako su vodili većim delom utakmice. Srpski tim je prethodno ostvario svih pet pobeda u grupnoj fazi takmičenja.

„Sve to mene ne dotiče jer znam odakle dolazi i koji su motivi. Te kritike, omalovažavanja, vredjanja više govore o njima. A kao trener, uvek sam stajao ispred svojih igrača i ekipe. Zajedno sa svojim saradnicima vrlo čvrsto stojim iza svojih odluka, uloženog rada, posvećenosti, skromnosti i entuzijazma koji su istovremeno moji saradnici zajedno sa igračima i pokazali. Da se izbriše sve što je uradjeno i postignuto i to zbog poslednjih 10 minuta na utakmici protiv Italije – ja to neću dozvoliti“, naveo je Pešić.

Govoreći o Evropskom prvenstvu, Pešić je rekao da je to takmičenje izazvalo veliko interesovanje i da je opšta ocena da je po kvalitetu do sada najjače, zahvaljujući brojnim vrhunskim igračima, ne samo iz NBA lige.

„Svedoci smo da se izjednačava kvalitet, da ‘male’ košarkaške zemlje napreduju, favoritima je sve teže da pobedjuju, a nisu izostala ni iznenadjenja. Turnirski sistem takmičenja je surov i dovoljno je bilo da mi imamo nešto više od 10 ‘loših’ minuta, pa da sav uložen trud ostane bez nagrade u vidu plasmana koji smo svi mi, igrači, članovi stručnog štaba i ljudi iz Saveza očekivali. Ogromno je razočaranje naše i svi smo i dalje veoma tužni“, rekao je on.

Selektor je istakao atmosferu, drugarstvo i zajedništvo koje su igrači izgradili za vreme priprema i takmičenja.

„Ističem ovo uprkos tome što smo se suočavali sa povredama i bolestima, a neki igrači nisu ni otputovali na Evropsko prvenstvo. Turnir su propustili Bjelica, Avramović, Bogdanović koji je morao da se podvrgne operaciji… Milutinov i Marinković nisu nastupali na nekoliko utakmica zbog bolesti, a Nedović je zbog povrede prerano završio svoje učešće na EP“, podsetio je on.

Pešić je ocenio da je ekipa i pored svih poteškoća rasla iz utakmice u utakmicu, pokazala karakter i preuzela apsolutnu odgovornost, ne tražeći izgovore. On je dodao da je ponosan što je učestvovao u procesu i naveo da su svi zajedno učinili sve što su mogli da na najbolji način predstave Srbiju, domaću košarku i košarkašku kulturu.

Selektor je rekao da je za kratko vreme obavljen veliki posao i uspostavljen izgubljeni kontinuitet, ali da su za vrhunske rezultate neophodni iskustvo, znanje i kvalitet.

„Mi to sve imamo, u Lučiću, Kaliniću, Nedoviću, Kuridži, kao i u Bjelici i Bogdanoviću koji iz poznatih razloga nisu bili na prvenstvu. Jezgro reprezentacije čine igrači generacije rodjene 1994. i 1995. koji su prošli sve reprezentativne selekcije – Jokić, Micić, Milutinov, Gudurić, Jaramaz, Davidovac, Ristić, Dobrić, Avramović, zatim Marinković i neki od kandidata iz kvalifikacionih prozora. Takodje, u dolasku je plejada novih mladih igrača koji treba da obezbede kontinuitet – Simanić, Petrušev, Pokuševski, Koprivica, Smailagić, Trifunović, Jović, Đurišić“, naveo je.

Pešić je rekao i da ne zavisi samo od igrača da li će se redovno odazivati pozivima reprezentacije već i od njihovih klubova. Istakao je da igrači moraju da dobiju osećaj poštovanja jer se ne postavlja pitanje njihove odgovornosti i želje da igraju za reprezentaciju i da je neophodno nastaviti sa obezbedjivanjem vrhunskih uslova, kakve imaju u svojim klubovima ili kakvi postoje u zemljama naših rivala na svim takmičenjima.

„Ono što moraju svi da shvate, jeste da uvek moramo raditi bez pritiska i euforije da se, po svaku cenu, moraju osvajati samo zlatne medalje“, rekao je on.

Pešić je naveo da je srpski tim ponašenjm i načinom igre oduševljavao ne samo srpske navijače u Pragu već i ceo košarkaški svet, a posebno stručnu javnost u Evropi. On je istakao dve pobede protiv Grčke i Turske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo i podsetio da se već u novembru te kvalifikacije nastavljaju utakmicama protiv Velike Britanije i Turske.

„Ponovo dolaze ‘prozori’ i neizvesnost oko toga na koje igrače reperezentacija Srbije može da računa. Iskreno se nadam da će svi prema svojim mogućnostima, učiniti sve da se više nikada ne ponove pripreme i odziv igrača kao u junu ove godine“, dodao je.

„I za kraj da bude jasno, nikada neću odustati od svojih principa, načina selektiranja, izbora igrača i svojih saradnika. Analiziraću i biću uvek spreman da prihvatim i različita mišljenja i predloge, ali ću ostati veran ljudima čiji je cilj isključivo košarka“, istakao je Pešić.

(Beta)

