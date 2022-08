Pešić želi maksimum od ekipe u utakmici protiv Turske

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić rekao je danas da njegova ekipa u predstojećoj utakmici protiv Turske mora da smanji broj primljenih poena iz tranzicije i da želi maksimum u tom duelu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

„Mi smo do sada odigrali tri utakmice u gostima, protiv Slovenije i dve na Superkupu u Nemačkoj, što nam daje odredjenu prednost po pitanju adaptacije na gostujući teren. Ipak, ovo je sada zvanična utakmica, kvalifikaciona i u kojoj nema ispravke. Mi smo imali malo problema u utakmci sa Grčkom, gde smo previše poena primili iz tranzicije, to ovde moramo da pokušamo da ispravimo. To je naš prvi zadatak protiv atletske ekipe kakva je Turska“, rekao je Pešić, preneo je Košarkaški savez.

Košarkaši Srbije doputovali su u Tursku, gde će u nedelju od 19 časova u Istanbulu igrati protiv domaće ekipe, utakmicu druge faze kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

„Oni će biti nošeni sigurno sjajnom publikom, a na nama je da po svaku cenu smanjimo broj poena koji će oni dati iz tranzicije. To je neka baza od koje ćemo krenuti, naravno uz sve ostale taktičke stvari u našem napadu i našoj odbrani, sa željom da iz jedne ovakve utakmice izvučemo maksimum“, naveo je Pešić.

Selektor je na put poveo 14 igrača, a Nemanja Bjelica i Nemanja Nedović ostali su u Beogradu, gde treniraju po specijalnom programu trenera i lekarskog tima.

Pešić je rekao da je Turska odigrala dobro utakmice tokom priprema.

„Protiv različitih protivnika su pokazali izuzetnu timsku igru koja se pre svega zasniva na igri spoljnih igrača, Korkmaza, Osmana i Larkina, odnosno dvojice igrača na unutrašnjim pozicijama Šenguna i Šanlija. Oni su ekipa sastavljena od atletike i pre svega iskustva“, naveo je on.

„Naravno, kod kuće igraju sa daleko više motiva i rekao bih, slobode. To smo videli i protiv Slovenije i na još nekoliko utakmica. Iza njih je teška utakmica protiv Letonije. Njih je možda Letonija iznenadila iako već duže vremena njihov tim priprada vrhu evropske košarke. Kao što uvek biva, nema dve iste utakmice, ovo će sada biti potpuno drugačije“, ocenio je Pešić.

Obe ekipe imaju po sedam bodova u kvalifikacionoj grupi, Srbija je četvrta, a Turska peta. Prva je Letonija sa devet bodova, Grčka i Belgija imaju po osam, dok poslednjeplasirana Velika Britanija ima šest bodova.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.