Pet golova u pobedi Portugala nad Ganom

Fudbaleri Portugala pobedili su večeras u Dohi selekciju Gane sa 3:2, u utakmici prvog kola Grupe H na Svetskom prvenstvu.

Portugal je poveo u 65. minutu nakon što je sa penala bio precizan Kristijano Ronaldo, da bi Gana izjednačila u 73. minutu preko Andrea Ajua.

U nastavku golove za Portugal postižu Žoao Feliks u 78. i Rafael Leao u 80. minutu, dok je konačan rezultat postavio Osman Bukari u 89. minutu.

Veći posed lopte u prvom poluvremenu na stadionu 974 imao je Portugal, ali nisu uspeli da naprave izgledniju šansu.

Najbolju priliku imao je Ronaldo u 13. minutu, kada je nakon kornera bio najviši u skoku, ali lopta odlazi pored gola.

Ronaldo je u 31. minutu zatresao mrežu rivala, ali je prethodno napravio prekršaj.

Drugi deo igre doneo je veća uzbudjenja i svih pet golova.

Prvu priliku imala je afrička selekcija u 55. minutu, kada je kontru povukao Mohamed Kudus, a isti igrač je iz daljine šutirao pored gola.

U 62. minutu u kaznenom prostoru Gane prekršaj nad Ronaldom pravi Mohamed Salisu, nakon čega je pokazano na „belu tačku“.

Ronaldo tri minuta kasnije postiže gol i ulazi u istoriju kao prvi igrač koji je na pet različitih svetskih prvenstava postigao bar jedan pogodak.

Vodjstvo Portugala trajalo je osam minuta, a Gana do izjednačenja dolazi preko Ajua. Lopta je u šesnaestercu došla do Kudusa, koji zatim ubacuje pred gol, a posle greške Danila Perejre ona dolazi do Ajua.

Tri minuta kasnije novu prednost Portugalu donosi Feliks, nakon što je iskoristio odlično ubacivanje u prostor Bruna Fernandesa.

Treći gol Portugala vidjen je u 80. minutu posle kontranapada, a u strelce se nakon nove asistencije Fernandesa upisao Rafael Leao.

Gana je do kraja meča uspela da smanji rezultat, pošto je fudbaler Crvene zvezde Bukari glavom postigao gol, nakon centaršuta Abdul-Rahmana Babe.

Ranije danas u ovoj grupi Južna Koreja i Urugvaj su odigrali nerešeno 0:0.

U drugom kolu Portugal u ponedeljak igra protiv Urugvaja, dok Gana istog dana igra protiv Južne Koreje.

(Beta)

