Petrić: Dokazaćemo svima da je Srbiji mesto u vrhu

KATOVICE – Svetsko prvenstvo u odbojci počinje sutra u Poljskoj i Sloveniji, a kapiten muške reprezentacije Srbije Nemanja Petrić rekao je za Tanjug da će on i njegovi saigrači pokazati svima da im je mesto u vrhu.

Srbiju ni eksperti, ni bukmejkeri ne ubrajaju u krug favorita za osvajanje medalja, što je posebna motivacija za tim selektora Igora Kolakovića.

„Izuzetno je jak turnir ovo Svetsko prvenstvo. Ima tu dosta kvalitetnih ekipa i precizirati neke favorite nije lako. Sigurno da nam zasmeta kad nas stave u drugi plan jer smo već godinama dokazivali da smo u svetskom i evropskom vrhu. To nam i jeste motiv više da pokažemo pre svega nama samima i svima ostalima da je naša Srbija tu, u vrhu. Ostavimo po strani šta oni pričaju, teren je tu koji govori. Sigurno da će biti teško doći do završnice i medalja zbog velikog kvaliteta drugih ekipa, ali to sve na turniru ide u neki drugi plan. Na turniru sve treba pokazati na terenu i igrati, tako da ja s te strane verujem u ovu ekipu“, izjavio je Petrić.

Srbija će se takmičiti u A grupi u Katovicama, a prvi rival biće Ukrajina 27. avgusta (20.30). Zatim slede mečevi protiv Portorika 29. avgusta (17.30) i Tunisa 31. avgusta (17.30).

„Prva je Ukrajina i sigurno najteža utakmica u grupi. To je ekipa sa kojom smo se sastali par puta. To je jedna ekipa koja zna da igra odbojku i ima par izuzetnih pojedinaca i biće to jedan izazov. Verujem da imamo veći kvalitet od Ukrajine i to smo pokazali na tim prethodnim utakmicama, ali sada je novo prvenstvo i nova utakmica i treba to pokazati na terenu. Ukrajina dolazi sa jednim velikim motivom zbog svega što se dešava kod njih u zemlji i sa te strane će biti jako motivisani da pokažu svoj kvalitet“, rekao je kapiten Srbije i osvrnuo se na ostale rivale u grupi:

„Posle toga nas očekuju Portoriko i Tunis, ekipe koje sigurno imaju kvalitet čim se nalaze na Svetskom prvenstvu. Tunis je prvak Afrike i te utakmice iziskuju maksimalnu koncentraciju. Kvalitet koji posedujemo u odnosu na njih je sigurno veći, ali treba to da pokažemo na terenu“.

Turnir u Poljskoj i Sloveniji biće zanimljiviji u odnosu na ostale, jer odmah posle grupne faze slede eliminacioni dueli u osmini finala.

„Jeste, svi pričamo da volimo da igramo bitne utakmice i to nas jako brzo očekuje na ovom Svetskom prvenstvu. Može biti pozitivno za nas jer smo malo starija ekipa u odnosu na ostale i prijaće nam po dan pauze između utakmica. Već sad, ne smemo preskakati grupu, ali svi se radujemo nokaut utakmicama. Jedva čekamo završnicu“, istakao je Petrić.

Uzbudljiv period očekuje srpske reprezentativne selekcije u najpopularnijim kolektivnim sportovima.

Svetski šampionat u odbojci startuje sutra duelom B grupe između Brazila i Kube (11.00) u Ljubljani.

Evropsko prvenstvo u vaterpolu počinje 29. avgusta, a Evrobasket 1. septembra.

Zatim će uslediti SP za odbojkašice (od 23. septembra do 15. oktobra) i Svetsko prvenstvo u fudbalu (od 20. novembra do 18. decembra).

„Jedna uzbudljiva godina. I odbojkašice igraju Svetsko prvenstvo posle nas. Kao navijač, kao patriota i kao drug svih tih igrača i igračica, želim im kao i svima nama, da dođu do samih završnica i medalja. I stvarno verujem da smo jedna nadarena sportska nacija i da će biti tu dosta medalja, što u vaterpolu, odbojci, košarci. Fudbalerima želim uspeh i nadam se da će dogurati do istorijskog rezultata, imaju stvarno sjajnu ekipu“, izjavio je kapiten muške odbojkaške reprezentacije Srbije Nemanja Petrić.

(Tanjug)

