Petrić: Nadam se da ćemo se dobro spremiti, svi zajedno idemo ka jednom cilju

BEOGRAD – Trener Partizana Gordan Petrić izjavio je danas da fudbaleri „crno-belih“ nose klub i da prvo treba da igraju za sebe i svoje porodice.

Fudbaleri Partizana su prozivkom danas zvanično počeli pripreme za nastavak sezone.

Zvanična prozivka je obavljena u Sportskom centru Teleoptik, a „crno-beli“ će tu ostati sve do 12. januara naredne godine kada odlaze u turski Belek.

„Vi igrate zbog sebe i svojih porodica. Kako budete to radili igraćete i za fudbalski klub Partizan. Imate ispred sebe jedan lep period da se spremite, imate dosta vremena. Sve ovo što ste do sad uradili u ovih devet dana, to je sa naše strane stručnog štaba pozitivno i samo tako da nastavite“, rekao je Petrić.

On je istakao da fudbaleri sve što su uradili moraju da pokažu kada dođu utakmice.

„Nadam se da ćemo se dobro spremiti, i sve ovo ovde što je ispred nas to je dovoljno za fudbalski klub Partizan da se takmiči u narednom periodu“, naveo je Petrić.

On je rekao da će se Partizan pojačati ako neko od igrača ode ili ukoliko se na tržištu pojavi fudbaler, koji može mnogo da pomogne ekipi.

„Svi zajedno idemo ka jednom cilju i nadam se da ćemo to ostvariti“, istakao je on.

Partizan prolećni deo Superlige Srbije završio na drugom mestu na tabeli sa 10 bodova zaostatka u odnosu na vodeću Crvenu zvezdu. „Crno-beli“ će februaru igrati mečeve šesnaestine finala Lige konferencija protiv moldavskog Šerifa.

„Drago mi je da ste u dobrom raspoloženju. Svestan sam da dobro trenirate, samo tako treba da se nastavi. U prvim redovima vidim mlade igrače, a stariji će im dati podršku. Imaćete je i od mene i cele uprave. Želim vam da imate dobre rezultate u prvenstvu, Ligi konferencija, a kasnije i u Ligi šampiona“, poručio je sportski direktor Partizana Ivica Kralj.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.