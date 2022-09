Petrić: Nećemo biti kompletni, ali znamo šta Kup donosi

Trener fudbalera Partizana Gordan Petrić rekao je danas da ekipa neće biti u punom sastavu zbog odsustnih reprezentativaca, ali da će izvesti najjači tim u predstojećoj utakmici šesnaestine finala Kupa protiv Radničkog iz Sremske Mitroviće pošto to takmičenje donosi trofej.

„Neće biti pun sastav, u poslednjih sedam dana naišao sam na situaciju koji nisam imao do sada. Mislio sam da pauza može mnogo toga da donese i donela je, bilo je igrača koji nisu bili prisutni na treningu i ako mene pitate ove odložene utakmice su sada došle na naplatu“, rekao je Petrić na konferenciji za novinare u Beogradu.

U šampionatu je dvonedeljna pauza zbog obaveza reprezentacija u Ligi nacija, a Petrić je rekao da sada na naplatu dolaze sve utakmice koje su bile odložene u prethodnom periodu, od početka kvalifikacija za Ligu Evropa.

„Da sam ja tada bio trener insistirao bih da igramo te utakmice u prvenstvu, bili bismo u nekom ritmu. Govorim o početku kvalifikacija za Ligu Evropa, sada sve to dolazi na naplatu. Sutra nećemo biti kompletni, bolje bi bilo da nismo imali utakmicu. Ali, šta je tu je, ovi koji su bili, imali su ciklus tri dana jačih treninga. Ono što imamo igraćemo, nadam se da će sve biti u redu. Igrači su spremni, koncentrisani, znaju šta nam donosi to takmičenje. Sutra ulazimo u ciklus od 14 utakmica“, naveo je on.

Petrić je rekao da je Danilo Pantić prethodnih dana možda i jače trenirao i da se u ponedeljak požalio na povredu zbog čega neće trenirati narednih sedam dana pa neće biti u konkurenciji za sutrašnju utakmicu u Sremskoj Mitrovici.

On je rekao da će Andrija Pavlović biti u sastavu, da će posle treninga odlučiti da li će igrati, ali da će „u nekom trenutku dobiti prostor da pokaže šta zna“.

„Sa njim dobijamo kao da je novi igrač potpisao, donosi drugi kvalitet, iskusan je, može da zadrži loptu, da nas razigra. Moraće da prodje pripreme, ulazi u utakmice bez odigrane utakmice“, dodao je trener crno-belih.

Uprkos tome što prethodnih dana nisu svi igrači bili na okupu, Petrić je najavio najjači tim u Sremskoj Mitrovici.

„Sutra ćemo igrati u najjačem sastavu, ko će dobiti prostor od mladjih videćemo na osnovu današnjeg treninga. Izlazimo u najjačem sastavu, ne zato što se plašimo protivnika nego da udjemo u ritam, pošto nas očekuje nedelja-četvrtak. Nisu igrali prošle nedelje, utakmica je dobro došla da svi koji budu mogli izadju na teren“, rekao je on.

„Nije realno da igraju oni koji se večeras vrate iz reprezentacija. Možda neko bude na klupi, ali neću da zbog sutrašnje utakmice rizikujem naredni period. Imamo toliko igrača koliko imamo i oni mogu da iznesu tu utakmicu“, dodao je trener crno-belih.

Petrić je rekao da je za njega svaka naredna utakmica prioritet i dokazivanje za igrače. Najavio je da će sutra na golu biti Milan Lukač, a na pitanje o Nemanji Stevanoviću, Petrić je rekao da golman normalno trenira i da se ponaša profesionalno.

Utakmica u Sremskoj Mitrovici igra se u sredu od 15 časova.

„To je iskusna ekipa, mogu da naprave problem. Teren je malo uži ali je dobra podloga. To su ekipe koje pružaju maksimum u ovim utakmicama. Moji igrači se neće opustiti kao što nismo ni mi u stručnom štabu, spremni smo i koncentrisani kao da igramo protiv najjačeg protivnika“, rekao je Petrić.

On je istakao da Kup smatra ozbiljnim takmičenjem.

„Vrlo je bitno da kao klub imate što više trofeja, igrači to moraju da shvate. Oni generalno ne igraju zbog trofeja nego da bi obezbedili sebi egzistenciju kada završe karijeru, ali jednog dana kada pogledaju, da imaju sve te trofeje. Ja to gledam kao ozbiljno takmičenje i prestiž u odnosu na druge klubove, da vidite koliko titula i kupova imate. U Škotskoj se igraju dva kupa i prvenstvo, uvek su igrali u najjačem sastavu da bi uzimali trofeje. Lepo je da se slikaš i unucima pokažeš te slike“, dodao je.

Na konstataciju da je Partizan u prošlosti gubio u Kupu od klubova iz nižeg ranga, Petrić je rekao da je njegov zadatak da pripremi ekipu da odigra profesionalno.

„Nismo šutirali penale, da li će neko ostati posle treninga… ja ih neću organizovati, ali oni stalno šutiraju penale i slobodne udarce, tako da se zna ko može i hoće. Sport je specifičan, svakodnevno dokazivanje manje-više kroz trening, najviše na utakmici. Neko te je platio da pružiš to sve na terenu, nema nekog objašnjenja niti motiva, moraš da pružiš maksimum i ja mislim da će oni to sutra kako treba obaviti“, rekao je.

Upitan o odluci rukovodstva fudbalskog kluba da uslovno istupi iz Jugoslovenskog sportskog društva Partizan, Petrić je rekao da bi „svi trebalo da sednu i da se dogovore“, ali da njega zanima svlačionica, teren i utakmica.

„Igračima sam dao sliku šta se dešava oko JSDP. Mislim da treba da sednu i dogovore se, a da li će, zavisi od mnogo stvari. Siguran sam da su dovoljno iskusni i pametni da nadju dogovor. Ovde se radi o Sportskom društvu, mnogo klubova. Želim im svu sreću, ako misle da mogu da im pomognem, neka se jave“, rekao je Petrić.

On je izjavio sačešće porodici nekadašnjeg golmana Partizana Radovana Radakovića, koji je u ponedeljak umro posle duge i teške bolesti.

„Kada se desi ovo što se desi, promenimo se, postanemo pažljiviji, malo drugačiji ljudi. Ali se to vrati u normalu vrlo brzo, a da li je normala – ne znam. Onda postanemo sujetni, malo ljubomorni, ne mislimo jedni na druge“, rekao je Petrić.

Radaković će biti sahranjen u petak na groblju Nova bezanija.

(Beta)

