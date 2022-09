Petrić: Nećemo se opustiti, spremni smo za Radnički

BEOGRAD – Trener fudbalera Partizana Gordan Petrić izjavio je da su „crno-beli“ spremni za duel sa Radničkim u Sremskoj Mitrovici u meču šesnaestine finala Kupa Srbije.

Partizan će sutra od 15 sati gostovati ekipi Radničkog u Sremskoj Mitrovici.

„U poslednjih sedam dana naišao sam na neku situaciju koju nisam imao do sada. Bilo je dosta igrača koji nisu bili prisutni na treningu zbog obaveza u reprezentacijama. Ako mene pitate, ove odložene utakmice su sada došle na naplatu. Ja bih insistirao da se te utakmice odigraju da sam tada bio trener Partizana. Bili bismo u nekom ritmu. Pričamo o početku kvalifikacija za Ligu Evrope. Sutra igramo utakmicu u kojoj nećemo biti kompletni. Ali šta je tu, igrači koji su bili ovde imali su poslednja tri dana jači ciklus treninga. Videćemo da li su napunili baterije. Neki fudbaleri se vraćaju večeras, a neki sutra. Oni neće biti u timu“, rekao je Petrić na konferenciji za novinare.

On je ponovio da Partizan ide na pobedu na sutrašnjem meču.

„Očekujem da igrači koji sutra izađu na teren budu skoncentrisani, jer znaju šta im donosi ovo takmičenje. Od sutra ulazimo u ciklus od 14 utakmica do pauze za Svetsko prvenstvo“, dodao je trener Partizana.

Petrić je rekao da Danilo Pantić neće biti u konkurenciji za tim na sutrašnjem meču.

„Andrija Pavlović je ušao u trenažni proces, a videćemo da li će sutra dobiti neki minutažu. On će dobiti prostor da pokaže šta zna. Pavlović je iskusan igrač, ali su mu potrebni mečevi da bi ušao u formu. Sutra ćemo igrati u trenutno najjačem sastavu. Ko će dobiti šansu da zaigra znaćemo posle današnjeg treninga. Ne plašimo se protivnika, jer želimo da uđemo u ritam utakmica nedelja – četvrtak. Radnički je iskusna ekipa i može da napravi problem. Radnički sigurno želi da pruži maksimum protiv nas. Nećemo se opustiti, spremni smo i koncentrisani kao da igramo protiv najjačeg protivnika“, naveo je Petrić.

Partizan je poslednji trofej u Kupu Srbije osvojio 2019. godine.

„To je trofej kao svaki drugi trofej. Kao klub je bitno imati što više trofeja i igrači moraju to da shvate. Na Kup Srbije gledam kao na ozbiljno takmičenje i kao prestiž u odnosu na druge klubove. Lepo je uzeti trofej i slikati se sa osvojenim trofejom. Zato ulazimo potpuno koncentrisani u sutrašnji meč. Svaka utakmica je za mene prioritet. Prva koja dolazi, a to je sutra – ona je prioritet. Idemo od utakmice do utakmice“, rekao je trener Partizana.

On je istakao da će sutra najverovatnije na golu Partizana biti Milan Lukač.

„Nemanja Stevanović trenira i ponaša se profesionalno. Trener golmana donosi odluku u dogovoru sa mnom ko će biti na golu. Nismo vežbali šutiranje penala. Moji igrači stalno šutiraju slobodne udarce i penale. Na meni je da pripremim ekipu i da ne dozvolim da sutra dođe do iznenađenja. Moraju da shvatu da je sport specifičan i da je dokazivanje najbolje kroz utakmice. Kad izađeš na teren moraš da pružiš maksimum. Verujem da će moji fudbaleri sutra odraditi utakmicu kako je potrebno“, zaključio je Petrić.

(Tanjug)

