Petrić odlazi zbog zdravlja: Ne želim da provociram svoje telo

Trener fudbalera Partizana Gordan Petrić potvrdio je danas da će uskoro napustiti klupu crno-belih, istakao je da odlazi zbog zdravlja i dodao da ne veruje da će ikada više biti trener.

„Pre tri nedelje sam rekao sportskom direktoru Ivici Kralju da polako traži trenera do pauze za reprezentaciju“, rekao je Petrić na konferenciji za novinare u Sportskom centru Teleoptik.

„Dosta ljudi možda to i zna, možda i ne zna, da sam ja svoju fudbalsku karijeru prekinuo zbog bolesti. Pred pripreme u Turskoj sam išao na neke preglede gde su mi rekli da mi preskače srce, skidali su mi neki mladež koji je išao ka melanomu. Jednostavno sam rekao da ne želim ni u jednom trenutku da provociram svoj organizam“, dodao je on.

Petrić je istakao da se on sada dobro oseća, ali da ne želi da mu se ponovo desi nešto kao kada je imao 31. godinu.

„Tada sam rekao sportskom direktoru da polako traži trenera kada bude pauza, da ne dižimo neku frku. Kada je prošla utakmica sa Šerifom, rekao sam da je možda sad trenutak da se to uradi zbog neke šok terapije. Ljudi iz kluba su me zamolili da ostanem do reprezentativne pauze da bi imali prostora da nađu trenera“, rekao je Petrić.

„Iako ljudi misle da se ne nerviram kad me pogledaju, ko zna šta moj organizam radi. Ja od fudbala ne živim, ja za fudbal živim tako da neću da uopšte provociram svoj organizam da se desi bilo šta“, rekao je on.

Petrić je naveo da je 15-tak godina imao problem sa rakom kože, da su terapije trajale godinu i po dana, i da mu je tada doktor u Valensiji rekao da nastavi polako.

„Ne želim da provociram to što je bilo u prošlosti“, ponovio je Petrić.

Trener Partizana je naveo da je igrače obavestio o svojoj odluci i oni to treba da shvate kao poruku da „život može da bude i gore i dole“.

„Verovatno im nije sve jedno, možda će im biti nezgodno kad ja odem, ali oni ne treba da se tangiraju sa tim stvarima, imaju utakmice ispred sebe. Igraju za sebe“, rekao je Petrić.

Upitan da li razmišlja da se prihvati neku drugu ulogu u klubu, Petrić je prvo uz osmeh odgovorio: „Mogu da se uhvatim za kabl“.

„Ne verujem da ću ikad više biti trener, ali ću sigurno nastaviti da pratim fudbal i Partizan. Ne verujem da ću bilo šta da radim što može moj organizam da provocira. Mada, može da provocira i sad kad budem Vest Hem“, rekao je Petrić.

Rekao je da on može čelnicima kluba da predloži neka imena za svog naslednika.

„Mogu da saslušaju neke predloge. Imamo već dva trenera u klubu, Igora Duljaja i Alberta Nađa, pa onda Žarka Lazetića i Saleta Ilića, Vlada Ivić je nedavno otišao u Krasnodar, pa Darko Milanič, uvek u priči“, rekao je Petrić.

Petrić je naveo da bi voleo da njegov tim upiše što više pobeda pre nego što ode, a prva prilika za to biće sutrašnja utakmica protiv Radničkog 1923.

On je naveo da ne veruje da su igrači potpuno zaboravili poraz od Šerifa u četvrtak i eliminaciju iz Lige konferencija.

„Ali, što pre dođe nova utakmica to je lek za igrače… To što se dešavalo i pre utakmice i na utakmici, igrači moraju da se priviknu na to, oni su profesionalci i opet kažem oni igraju za sebe i ne treba da ih optetećuje nijedna situacija van terena“, rekao je Petrić.

„Koliko god se budu bavili ovim poslom, nailaziće na ovakve situacije, nije to samo kod nas da se dešava. Sigurno nisu u bukvalnom smislu zaboravili, ali što pre dođe utakmica, pre će ući u kolosek“, dodao je on.

Pobeda u sutrašnjem meču u protiv Radničkog može, kako je rekao, da donese sigurnost za utakmice koje slede, a jedna od njih je i „večiti“ derbi protiv Crvene zvezde.

Upitan šta će raditi kada mu istekne oročeni mandat na klupi Partizana, Petrić je odgovorio: „Ne znam… Verovatno ću da gledam utakmice, da igram padel, to mi je lekar rekao da smem“.

Utakmica Partizan – Radnički 1923 na programu je sutra od 16.30 na stadionu u Humskoj.

(Beta)

