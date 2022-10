Petrić: Pokušaćemo sve da završimo sutra

NICA – Trener fudbalera Partizana Gordan Petrić izjavio je pred meč protiv Nice u Ligi konferencija da će njegov sastav pokušati da već sutra završi čitav posao oko plasmana u osminu finala Lige konferencija.

Crno-beli bi u slučaju trijumfa u Francuskoj kolo pre kraja matematički obezbedili plasman među 16 najboljih timova u trećem po rangu evropskom takmičenju.

Ukoliko bi Partizan učešće završio na drugom mestu u grupi, igrao bi u šesnaestini finala.

„Ja ne razmišljam o tome da li ćemo biti prvi ili drugi, meni je bitno da ispunimo cilj koji smo postavili kad smo počeli da igramo ove utakmice, a to je da igramo na proleće evropski fudbal. E sad, šta će biti sutra… Bilo bi lepo da mi dobijemo taj meč i da možemo mirnije da igramo poslednje kolo, ali ja sam siguran da će momci biti koncentrisani i da će dati svoj maksimum, da ćemo pokušati da sve završimo u četvrtak. Oni su svesni svega ovoga“, rekao je Petrić na konferenciji za medije u Nici.

Trener Partizana uporedio je sutrašnji i prethodni meč sa Nicom, koji je završen remijem u Humskoj (1:1).

„Što se tiče sutrašnje utakmice, to je svojevrsno drugo poluvreme, jer smo ono prvo odigrali u Beogradu. Sada sledi totalno drugačiji meč, i to iz prostog razloga jer imamo prednost na tabeli, možemo da na terenu delujemo onako kako mi to hoćemo. Nema potrebe da naši igrači budu u nekoj nervozi, treba da budu rasterećeni, da pruže maksimum i uživaju. Nica kao Nica, u poslednje dve utakmice igrala je promenljivo, ali to ne treba da zavarava, svakako da ona ima kvalitet da promeni i tok zbivanja na terenu i da nam napravi problem“, rekao je Petrić.

Krilni napadač Partizana Fuseni Dijabate poručio je da Partizan mora da dokaže zašto je lider D grupe sa osam bodova.

Nica na drugom mestu ima pet bodova, a Keln i Slovačko, koji se sastaju sutra u 18.45, po četiri boda.

„Veoma lepo igramo, imamo puno poverenje u naš tim i sada je na nama da budemo koncentrisani i u predstojećem meču, kako bismo ostvarili dobar rezultat povodom prolaska dalje. Nemamo presiju, prvi smo na tabeli, ali tu poziciju treba i da dokažemo“, izjavio je Dijabate.

Utakmica petog kola D grupe Lige konferencija između Nice i Partizana igra se sutra od 18.45.

(Tanjug)

