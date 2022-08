Petrić promovisan: Došao sam da pomognem Partizanu

Novi trener fudbalera Partizana Gordan Petrić izjavio je danas u Beogradu da „nije ničiji čovek“ i da je odlučio da dodje u Humsku kako bi pokušao da pomogne klubu koji je u teškoj situaciji.

„Ono što mogu da kažem u ovom trenutku je da Partizan sutra ima jednu vrlo bitnu utakmicu i sve misli su prema toj utakmici“, rekao je prvo Petrić na promociji u Sportskom centru Teleoptik u Zemunu.

Petrić je na klupi Partizana zamenio Iliju Stolicu koji je smenjen posle eliminacije od kiparskog AEK-a u kvalifikacijama za Ligu Evropa i posle samo jedne pobede na šest mečeva.

„Ne znam koliko fudbalska javnost zna, ja sam u dva navrata imao opciju da dodjem u Partizan, ali to se nije desilo. Sada sam odlučio da to uradim, teška je situacija, ali došao sam da pokušam da pomognem Partizanu i nadam se da to mogu da uradim. Vreme će pokazati“, rekao je on.

Petrić (53) je tokom igračke karijere nastupao za Partizan u dva navrata, a bio je igrač i OFK Beograda, Dandi junajteda, Rendžersa, Kristal Palasa, AEK-a i Hartsa.

Trenersku karijeru počeo je u Bežaniji 2013. godine, a zatim je vodio Sindjelić, Zemun, Čukarički, Rad, grčki AEL i slovenačku Goricu.

„Najbitnije je da se upoznam sa momcima na terenu, dosta njih znam iz perioda kad sam bio pomoćnik Bati Mirkoviću… Pošto imam malo vremena, ne mogu da izmišljam toplu vodu, moram da pokušam da dignem atmosferu što se tiče igara i da im prenesem da rade ono što mogu u ovom trenutku i da to krene od jednostavnih stvari“, rekao je Petrić.

„Kako bude vreme prolazilo, nadam se da ću imati više vremena da uradim neke stvari koje bih želeo sa ovom ekipom… Ono što ću prvo reći igračima je gde su moje crvene linije u vodjenju tima, da neke stvari neću tolerisati. Ne kažem da sam video neke probleme, ali Partizan mora da bude prepoznatljiv i po igri i po ponašanju“, dodao je on.

Petrić je istakao da je njegov primarni cilj da ide od utakmice do utakmice, da igrači uživaju u igri i da se ljudi vrate na stadion. Dodao je da tu ne misli samo na navijače, već i na sve bivše igrači koji žele da pomognu klubu.

Novi trener Partizana je naveo i da su mu potrebna pojačanja na sredini terena.

„Otišli su Zdjelar i Jevtović, meni su potrebni takvi fudbaleri. Da li će biti vremena i prostora, to zavisi od ljudi iz kluba“, rekao je Petrić.

Petrić je da čelni ljudi kluba pred njega nisu postavljali nikakve konkretne uslove.

„Ljudi znaju moj karakter, bio stalno prisutan na stadionu otkako sam završio karijeru. Nije bilo uslova. Pitali su me da li ja želim to da radim i da li mogu da izvučem Partizan iz ove krize, rekao sam da mogu“, rekao je Petrić.

„Malo sam čitao komentare… Nisam ja ničiji čovek, nisam čovek uprave, niti čovek Žarka Zečevića. Ja sam njihov prijatelj, bivši igrač, bivši funkcioner, a sadašnji trener. Imam svoju priču. Rasterećen sam što se tiče tih stvari“, dodao je on.

Petrić je istakao i da ne vidi sebe kao „vatrogasca“ u trenutnoj situaciji i dodao da misli i da bivši trener Ilija Stolica nije imao sreće na nekim utakmicama.

„Jednostavno se tako složilo“, rekao je on.

Upitan o mogućem povratku Adema Ljajića u klub, Petrić je naveo da su dobrodošli „svi igrači koji mogu doprineti“ timu.

„Adem je jedan od igrača koji može da doprinese. Ako i dodje, treba biti strpljiv s njim…“, rekao je novi trener Partizana.

Fudbaleri Partizana, koji su trenutno deveti na tabeli Super lige Srbije, gostovaće sutra ekipi Mladost GAT u utakmici šestog kola domaćeg šampionata. Utakmica je na programu sutra od 19.30.

(Beta)

