Petrović: Da izvučemo pouke, pa će protiv Rusije biti bol

ZRENJANIN – Košarkašica Srbije Sonja Petrović, posle prve utakmice na Evropskom prvenstvu i pobede protiv Belorusije, rekla je da treba da prihvate ovauj trijumf iako to nije bila najlepša utakmica.

„Definitivno nije najlepša, ali ćemo je prihvatiti za prvu uakmicu i pobedu. Mislim da imamo milion milsi u glavi koje treba da sumirati do sutra, do novog protivnikana Rusije, koji je dominatniji u mnogim aspektima. Potrudićemo se da otvorimo bolje utakmicu sa našom prepoznatvljivijom igrom, koja kreće iz odbrane. Mislim da će nam biti lakše i u napadu“, rekala je Petrović novinarima posle meča.

Najefikasnija u srpskom timu sa 18 poena nada se da će tim sutrašnji mec sa Rusijom dočekati rasterećenije.

„Delovalo mi je da smo danas svi bili u grču i nikako nismo mogli da uđemo u nalet. I ja se nadam da ne može gore, mada se sa nama nikad ne zna. Nadam se da ćemo sutra bolje da se pripremimo i da će svaka od nas individualno, a onda i timski, da se prikaže u boljem svetlu. Mislim da smo čelu utakmicu ušsli u preterane analize i nismo nismo dozovili da igramo na energiju. Pokušali smo da se nadigravamo sa njima, da nešto pametujemo. Da izvučemo pouke, pa će sutra biti bolje“, rekla je ona.

Petrović je istakla je da ekipa nije dala publici priliku da je podrži na pravi način jer nije bilo atraktivnih poteza, ali je bila zadovoljna što je hala u Zrenjnaninu bila ispunjena i što su navijači došli da ih podrže.

Košarkašica Đirone o pobedničkom košu rekla je da joj neće biti među najdražim.

„Ovo je trebalo da se dobije rutinski, sa većom razlikom. Ovaj koš za pobedu ne treba da se pamti, jer nije trebalo sebe da dovedemo u ovu situaciju“, zaključila je Petrović.

(Tanjug)