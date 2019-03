Petrović: Gol Bena regularan, analiziraćemo ostale greške

BEOGRAD – Predsednik Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije (FŠ) Zoran Petrović rekao je večeras da je jasno da Zvezdi nije priznat čist gol u 159. večitom derbiju, kao i da će se ostale sporne situacije analizirati.

„Retko se oglašavamo oko sudijskih odluka, ali ono što se vidi na snimku i nije potrebna posebna analiza, jeste da je Crvenoj zvezdi poništen regularan gol“, rekao je Petrović Tanjugu.

On je naveo da će se analizirati još tri sporne situacije i posle toga doneti zaključak i odgovarajuće mere.

„Ostale situacije, kao što je pogodak Partizana, moraju da se analizira jer se ne vidi ko je odigrao loptu pre nego što je došla do Nikolića. To će se tek analizirati, ako je napadujući igrač igrao loptom to je još jedan ofsajd“, kazao je Petrović.

Takođe, analiziraće se situacija i da li je bio penal za Partizan u 35. minutu posle duela Vujadina Savića i Nebojše Kosovića, kao i crveni karton koji nije dodeljen napadaču Partizana Nemanji Nikoliću pred kraj utakmice.

