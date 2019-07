Petrović: Španija nas poštuje, vreme je da ih dobijemo

BEOGRAD – Košarkašica Srbije Sonja Petrović rekla je da zadovoljna igrom svojih saigračica u četvrfinalu Evropskog prvenstva protiv Švedske i poručila da veruje da je konačno došlo vreme da se pobedi branilac titule Španija.

„Prezadovoljna sam utakmicom. Prezadovoljna sam lično svakom devojkom, jer smo sve do jedne maksimalno potrudile i ispunile zadatke Marine Maljković. Svaka je iskoristila bilo koji sekund da je provela na terenu. Baš sam ponosna načinom na koji smo se podržavale i prenosile energiju jedna drugoj“, rekla je Petrović novinarima posle meča.

Petrović je istakla da je plasmanom u polufinale ispunjen prvi cilj, odnosno plasman na kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre.

„To je ono što smo priželjkivale pred EP. Nadamo se da će se sad napraviti korak dalje i da se osvoji i ta medalja baš za nas“.

Srbija je protiv Švedske pokazala nadmoć u svakom segmentu igre i posle grupne faze i tri dramatične utakmice, meč je rešila već u prvoj četvrtini.

„Malo smo se našalile da nama nije zanimljivo ako dobijemo sa velikom razlikom, jer onda radovanje nije isto kao posle naših dramatičnih utakmica. Stvarno je bilo mnogo lepih poteza. Svako je shvatio svoj zadatak maksimalno i uradile smo sve što nam je Marina rekla prvi put na šampionatu. Onda su došli i rezultati. Gde će veća motivacija od toga da pokušamo da ponovimo u polufinalu“, rekla je Petrović, koja se osvrnula i na učinak Ane Dabović, koja je meč završila sa 19 poena.

„Jadne Šveđanke, da nije povredila ruku dala bi im 40 poena“, uz osmeh je poručila ona.

Rival u borbi za finale biće Španija, a Petrović je jedna od košarkašica koja najbolje zna o kakvom timu je reč jer je godinama igrala na Pirinejskom poluostrvu, a i od sledeće sezone biće igračica Đirone.

„Svi se nadamo da je vreme da ih dobijemo. Mislim da bi kod kuće to bilo posebno. Ma koliko da nam ne leže svih ovih godina, družim se sa mnogo njihovih igračica, radila sam sa njihovim trenerom i znam da nas mnogo poštuju. I uopšte im nije svejedno kada igraju protiv nas. Nadam se da pred domaćom publikom napokon možemo i da ih pobedimo. Definitivno neće biti lako, one su najdominantnija ekipa godinama u Evropi. Ali dobro, za sve postoji prvi put, zašto to ne bi bilo sad“, zaključila je Petrović.

Srbija i Španija meč polufinala EP igraju sutra od 20.30.

