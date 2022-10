Petrući: Ljudi kao što je Trinkijeri me plaše

TORINO – Predsednik Košarkaškog saveza Italije Đani Petrući izjavio je „da ga plaše“ ljudi poput trenera košarkaša Bajerna Andree Trinkijerija.

Bivši trener Partizana nedavno je izjavio da odbojka odvlači talentovanu decu sa košarke u Italiji.

„Trinkijeri je rekao nešto banalno. On deluje kao dobar trener. Međutim, on je jedan od onih koji misle da znaju sve. Ljudi poput njega me plaše“, izjavio je Petrući za La Stampu.

Posle jučerašnjeg poraza od Crvene zvezde (78:72) košarkaši Bajerna jedini su tim u Evroligi koji ne zna za pobedu i imaju skor 0-5.

(Tanjug)

