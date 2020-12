Petrušev: Bio sam posebno motivisan

BEOGRAD – Košarkaš Mege Filip Petrušev, posle rekorda karijere u ABA ligi, izjavio je da je u meču protiv Splita bio posebno motivisan jer na terenu nije bio dve nedelje.

Mega je juče pobedila Split 91:75 u 9. kolu regionalne lige, a mladi košarkaš imao je odličnu rolu od 32 poena i osam skokova.

„Bio sam posebno motivisan zato što sam nisma igrao dve nedelje i što sam propustio prethodne dve utakmice. Uželeo sam se da budem sa ekipom na terenu i da igram košarku. To mi je bila dodatna motivacija. Nismo im dali da nas uspore nijednog trenutka, igrali smo našu brzu igru. Oni nisu mogli da isprate naš tempo i to je dovelo do zaslužene pobede “ rekao je Petrušev.

Izabranici Vladimira Jovanovića trenutno imaju skor od sedam pobeda i dva poraza, u narednoj rundi igraće protiv Partizana.

„Njima će to biti veoma važna utakmica, s obzirom na to kakav skor trenutno imaju (4-5) i da su izgubili poslednji meč. Biće ekstremno motivisani, a mi moramo da odgovorimo čvrstinom i da više želimo pobedu. Mislim da smo talentovani, da možemo da igramo sa njima, ali samo ako odgovorimo čvrsto, možemo da se nadamo trijumfu“, zaključio je Petrušev.

(Tanjug)

