Pijetlović: Na sva tri fronta ići ćemo iz sve snage

BEOGRAD – Golman Novog Beograda Gojko Pijetlović rekao je da će ekipa ove sezone na sva tri fronta pokušati da ostvari najviši rezultat i da neće biti tim koji će se sklanjati i kalkulisati.

Pijetlović je ove sezone jedno od zvučnih pojačanja u ekipi Vladmira Vujasinovića, koja će u novu sezoni biti konkurentna za titule u svim takmičenjima.

„Odluka nije bila teška, veoma brzo smo se dogovorili, posebno zbog mojih godina. Prepoznao sam da se pravi jaka ekipa, da su sportske ambicije veoma visoke i da su očekivanja visoka, što nije tako loše. Iskreno da vam kažem, među prvima sam došao i nisam znao da će ovako jak tim da se napravi. Što je više dobrih imena u ekipi to je bolje po nas. Prija mi da budem u jednoj ovakvoj ekipi koja ima najviše ciljeve“, rekao je Pijetlović Tanjugu.

Pored 38-godišnjeg olimpijskog šampiona iz Tokija, ove sezone u timu Novog Beograda biće kapiten Dušan Mandić, Strahinja Rašović, Petar Tomić, Đorđe Vučinić, Duško Pijetlović, Draško Gogov, Nikola Jakšić, Miroslav Perković, Angelos Vlahopulos, Radomir Drašović, Viktor Rašović, Pedro Fernandeš, Nika Šušiašvili, Vasilije Martinović, Matija Vlahović i Petar Mitrović.

„Jak prvi tim povlaci dosta stvari. Povlači za sobom motivaciju dece da se bave sportom i da imaju neki cilj. Bez jakog prvog tima nema ozbiljne priče ni sa decom. To je povezano i dobra je stvar što će deča gledati jake utakmice, igrače, reprezentativce i dobiće dodatni motiv da se bave sportom. Mislim da je to krajnji cilj svega“, istakao je on.

Novi Beograd sezonu u Superligi Srbije počinje 6. oktobra kada dočekuje Nais, u regionalnoj ligi nalaze se u grupi A, gde su još Jug, Mladost, Jadran, Šabac, Partizan i Budva.

Rivali u Ligi šampiona biće im Radnički iz Kragujevca, Ferencvaroš, Barseloneta, Olimpijakos, Dinamo Tbilisi i još dva kluba, koji će do grupne faze doći kroz kvalifikacije.

„Regionalna, domaća lige, Liga šaampiona – potrefilo se da sva tri takmičenja ove godine budu nikad jača. Grupa u LŠ nam je veoma teška, ali nismo mi ekipa koja treba da se sklanja i kalkuliše. Na sva tri fronta ići ćemo iz sve snage, pa dokle doguramo. Najveći adut je to što se nas dosta dugo poznaje, ima tu dosta reprezentativaca i igrača koji su pri reprezentaciji. Godinama smo u nekom sistemu koji poznajemo, pa će period uigravanja brže proteći nego kod drugih“, zaključio je Pijetlović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.