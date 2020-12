Piksi: Odveo bih Srbiju na Mundijal u Katar

`BEOGRAD – Legendarni fudbaler Dragan Stojković Piksi izjavio je da je tu da pomogne srpskom fudbalu i da zna da bi kao selektor odveo Srbiju na Mundijal u Katar.

Mediji su juče preneli da je Piksi najbliži da zameni Ljubišu Tumbakovića na klupi fudbalske reprezentacije.

„Ja sam tu da pomognem srpskom fudbalu u bilo kom obliku. Propustili smo šansu da odemo na Euro, nervirao sam se. Ne možeš da veruješ da možeš da izgubiš od ekipe koja nije kvalitetnija od tebe“, rekao je Stojković u jutarnjem programu televizije K1.

Piksi je rekao i da o selektorskoj fuknciji nije pričao sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, jer koliko on zna, politika se ne meša u fudbal.

„Treba da imam dobre informacije da bih dao svoje mišljenje. Da li ću biti selektor ili neću, videćemo. Ne mogu da kažem ni da ni ne. Neko ko me želi mora da me želi kompletno. Morate svi da me želite, da se oseti podrška, želja, volja. Videćemo. Osećam podršku od ljudi koji su tu, ali treba još neke stvari da se poklope“.

On je upitan i šta bi radio da je selektor Srbije.

„Znam da bih nas odveo u Katar. Znam, jer verujem u to i izvukao bih iz igrača maksimum, maksimuma. Ne mogu da ti neki igrači u utakmici koja je najbitnija, budu najgori. To se u poluvremenu reši“, zaključio je Stojković.

(Tanjug)

