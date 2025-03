Pjastri: Ponosan sam na pobedu u Kini

Vozač Meklarena Oskar Pjastri rekao je danas da je veoma ponosan nakon pobede u trci Formule 1 za Veliku nagradu Kine, kao i da je to ono što zaslužuje posle loše prve trke u sezoni.

„Bilo je neverovatno od početka do kraja, bolid je bio fantastičan sve vreme. Mislim da nas je malo iznenadilo kako su se gume ponašale danas, ali sam veoma ponosan i osećam da je ovo ono što zaslužujem nakon prošle nedelje. Veoma sam srećan, a tim je odradio odličan posao, naravno sa duplim plasmanom na podijum sam vrlo zadovoljan“, rekao je Pjastri, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Australijski vozač je na stazi u Šangaju zabeležio treći trijumf u karijeri, a u prvoj trci sezone na domaćoj stazi u Melburnu zauzeo je deveto mesto.

Pjastri je pohvalio i publiku u Kini za odličnu atmosferu.

„Ima malo više fanova Luisa Hamiltona (vozač Ferarija), ali to je u redu, sledeće godine ćemo preobratiti neke od vas. Hvala što ste došli, podrška je bila neverovatna ove godine, zaista sam uživao“, dodao je 23-godišnji vozač.

Drugo mesto zauzeo je Pjastrijev timski kolega – Lando Noris, koji je istakao da je zadovoljan pozicijom.

„Bilo je nekoliko zabavnih trenutaka, a na početku sam se nadao upravo tome (krenuo sa trećeg mesta). Prva krivina je išla po planu, ali me je onda Džordž (Rasel) prestigao posle odlaska u boks. Bio sam malo nervozan, ali naš tempo je bio mnogo bolji sa tvrdim gumama. Teška trka, posebno zbog upravljanja, mislim da većina nije očekivala strategiju sa samo jednim odlaskom u boks, što je bilo dobro“, rekao je britanski vozač.

On je pohvalio Pjastrija za odličnu vožnju i zasluženu pobedu.

„Oskar je vozio odlično, bio je brz tokom cele trke, pokušavao sam da mu se približim, ali na kraju jednostavno nisam mogao“, dodao je 25-godišnji vozač.

U završnici trke Noris je imao probleme sa kočnicama, posle čega je usledila borba za drugo mesto sa vozačem Mercedesa Džordžom Raselom.

„Strašno je, to je najgora noćna mora, otkazivanje kočnica. Gubio sam dve, tri, četiri sekunde u poslednjih nekoliko krugova, pa sam se malo uplašio. Preživeli smo i stigli do kraja. Voleo bih da sam mogao malo da pritisnem i stavim Oskara pod pritisak, ali nije moglo danas. Zadovoljni smo, sjajan rezultat i i vidimo se sledeći put“, rekao je on.

Trećeplasirani Rasel je istakao da je to sjajan rezultat, kao i da su znali da je Meklaren malo brži.

„Bila je to sjajna trka i veoma sam zadovoljan sa trećim mestom, znali smo da su Meklareni malo brži od nas, ali bravo za njih dvojicu (Pjastri i Noris). Osetio sam dosta rano da je strategija sa jednim zaustavljanjem moguća i ispostavilo se da je to bilo lakše nego što smo svi očekivali“, rekao je vozač Mercedesa.

U generalnom plasmanu posle dve trke vodi Noris sa 44 boda, drugi je Maks Verstapen iz Red Bula (danas na četvrtom mestu) sa 36 bodova, a zatim slede Rasel sa 35 i Pjastri sa 34 boda.

Šampionat Formule 1 se nastavlja 6. aprila trkom za Veliku nagradu Japana.

(Beta)

