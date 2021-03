Pobede boksera Sombora i Radničkog u Superligi

SOMBOR/BEOGRAD – Bokseri Sombora savladali su Rokicu iz Loznice 14:8 u drugom kolu Superlige Srbije.

Istovremeno, branilac titule Radnički iz Beograda bio je bolji od Partizana , takođe rezultatom 14:8.

Mečevi su održani uz poštovanje svih epidemioloških mera koje propisuje Vlada Republike Srbije.

BK Sombor – BK Rokica Loznica 14:8 ( juniori: do 60 kg Boris Dovedan – Sead Ikanović 0:2, do 75 kg Meka Ajdinović (Sombor) 2:0 bez rivala i borbe, seniori: do 54 kg Omer Ametović – Mile Jovanović 2:0, do 57 kg Rade Joksimović – Darko Đukanović 0:2, do 60 kg Sejdi Nazif – Indir Vračić 2:0, do 64 kg Moja Joangel – Edin Suljić 2:0, do 69 kg Antonio Biset – Rastko Simić 0:2, do 75 kg Vladimir Gubaš – Aleksandar Šerifović 0:2, do 81 kg Miloš Janković – Stefan Lekić 2:0, do 91 kg Mađi Jababu (Sombor) 2:0 bez rivala i borbe, +91 kg Vladan Babić (Sombor) 2:0 bez rivala i borbe).

BK Partizan – BK Radnički Beograd 8:14 ( juniori: do 54 kg Vladimir Beriša – Đorđe Mijatov 2:0, do 70 kg Vukašin Marković – Marko Pižurica 0:2, seniori: do 54 kg Milivoj Čurović (Radnički BG) bez rivala i borbe 0:2, do 57 kg Miroslav Ivanović – Dušan Janjić 0:2, do 60 kg Ilija Čolić – Veljko Gligorić 0:2, do 64 kg Sava Mitić – Stefan Camović 0:2, do 69 kg Aleksandar Rajičić – Matija Tijanić 0:2, do 75 kg Dušan Radović – Almir Memić 0:2, do 81 kg Aleksa Marković – Nikola Jovanović bez borbe 2:0, do 91 kg Milosav Savić – Dušan Klincov bez borbe 2:0, +91 kg Miloš Veletić – Alen Mašović 2:0).

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.