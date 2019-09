Počela svečanost u Springfildu: Divac u Kući slavnih

SPRINGFILD – Legendarni srpski košarkaš Vlade Divac ovog vikenda zvanično će postati član „Kuće slavnih“ u Springfildu.

Prethodne noći počela je svečani program, a Divac je simbolično obukao „narandžasti sako“ i postao četvrti Srbin u „Kući slavnih“, posle Dražena Dalipagica, profesora Aleksandra Nikolica i Bore Stankovića.

Divac je istakao da mu je zbog porodice drago što je izabran u Kuću slavnih, ali i saigrača, trenera, navijača.

„U reprezentaciji sam bio od 1985. do 2002. To je period od 17 godina, sa prekidima zbog sankcija. Sa svakog takmičenja sam se vraćao sa medaljom. Najemotivnija je sigurno zlatna sa Evropskog prvenstva u Atini 1995. iz mnogo razloga. Što se tiče klupskih, to je prva titula sa Partizanom 1987. godine,“ rekao je Divac.

(Tanjug)