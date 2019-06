Počeo međunarodni festival sportskog filma

ZLATIBOR – Na Zlatiboru je počeo 8.Međunarodni festival sportskog filma koji je ove godine posvećen košarci.

Festival je u tu čast sinoć otvoren premijerom filma “Zlatni momci sedamdesete” o prvoj svetskoj košarkaškoj tituli reprezentacije tadašnje Jugoslavije, predvođene legendarnim trenerom Rankom Žeravicom.

Autor filma Ivica Vidanović kaže da je košarka koju je jugoslovenska reprezentacija igrala u to vreme otvorila novu eru istorije tog sporta.

“Želeli smo da prikažemo tu priču o velikoj ljubavi i velikom prijateljstvu. I puno smo se igrali, pravili solo akcije, neke stvari koje čak nisu ni dramaturški opravdane, samo da bi odali veliku počast ljudima koji su utemeljili košarku kao sport kod nas”, rekao je Vidanović na otvaranju festivala.

Vladimir Stanković, ovogodišnji predsednik žirija, istakao je da je ovo jedini festival dokumentarnog sportskog filma i da čuva deo prebogate istorije jugoslovenskog i srpskog sporta.

“Zlatiborski festival je postao i deo međunarodne priče, tako da će se najbolja ostvarenja sa ovogodišnjeg festivala takmičiti na svetskom finalu u Milanu.To je dodata, a osnovna vrednost festivala je da kroz film čuva od zaborava velike ljude i događaje i dočara novim generacijama ono što je najplemenitije u sportu: samopregor, istrajnost, hrabrost, drugarstvo i ljubav”, naglasio je Stanković.

Na svečanom otvaranju uručene su nagrade za životno delo Borislavu Bori Stankoviću, Bogdanu Tanjeviću, Branislavu Simiću, Dobrivoju Tanasijeviću Den Tani i Gojku Mitiću.

Ovogodišnji dobitnik povelje heroja sporta i života “Nataša Kovačević” je Goran Nikolić.

Bogan Tanjević bio je trener Bosne kada su 1979. godine postali prvi evropski šampion za prostora bivše Jugoslavije.

Film o tom uspehu biće prikazan na zlatiborskom festivalu.

“Bilo je to u francuskom gradu Grenoblu. Pred 12.000 navijača KK Bosna je pobedila italijanskog šampiona Emersona s rezultatom 96:93. Bio je to najveći uspjeh bosanskohercegovačke, ali i jugoslovenske klupske košarke. Film je tu da spase to od zaborava. Neke sekvence sam i ja zaboravio, a sada me film podsetio. Ja na primer nikad nisam video tu finalnu utakmicu pošto se ona odigrala, dok nije počeo rat u Bosni “, priča Tanjević.

Na ovogodišnjem Međunarodnom festivalu sportskog filma, koji traje do 2.jula, u novom Kulturnom centru na Zlatiboru biće prikazano 42 dokumentarna filma iz Kanade, Kine, Australije, Austrije, Španije, Uzbekistana, Rusije, Irana, Srbije i zemalja u regionu.

Festival organizuju opština Čajetina,Turistička organizacija Zlatibor, užički “Maja film” i Sportski centar Čajetina.

(Tanjug)