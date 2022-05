Počinje SP u Istanbulu, Srbija sa šest bokserski

ISTANBUL – Svetsko prvenstvo u boksu za žene počinje danas u Istabulu, a Srbiju će predstavljati šest bokserki, među 310 takmičarki iz 73 zemlje sveta.

Prvog dana Srpkinje neće ulaziti u ring, ali već sutra Snežana Šiljković, u kategoriji do 48 kilograma, boriće se protiv predstavnice Južne Afrike Dile Vujolvethu.

Trećeg dana, 12. maja, u hali Bašakšehir u ring će četiri reprezentativke Srbije: Nina Radovanović (50 kg) protiv He Su Kang (Južna Koreja), Jelena Zekić (54 kg) protiv Kristin Kruveljer (Francuska), Natalija Šadrina (60 kg) protiv Jeonji Oh (Južna Koreja) i u kategoriji do 66 kg Milena Matović protiv Stefani Pineiro Akuino (Portoriko).

Šesta srpska reprezentaticka Jelena Janićijević, koja je u prvom kolu slobodna, u drugom kolu nastupiće 15. maja protiv pobednice mecaa Vivijana Beatriz Palensio (Argentina) – Mai Kito (Japan).

Uz reprezentativke Srbije na šampionatu sveta u Turskoj nalaze se i treneri Marko Tubić, Luis Frometa, Bato Venkov, Darko Radovanović i Stefan Hubert.

Baš kao i na muškom šampionatu sveta u Beogradu Svetska bokserska federacija obezbedila je vredne novčane nagrade za osvajače medalje – prvo mesto 100.000 dolara, srebrna medalja donosi 50.000, a obe bronze po 25.000 dolara.

Sinoć je održana ceremonija svečanog otvaranja, a zastavu Srbije nosila je Jelena Zekić.

(Tanjug)

