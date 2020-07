Pogba: Matić je naš mentor, uz njega napredujem

MANČESTER – Najskuplji fudbaler u istoriji Mančester Junajteda Pol Pobga izjavio je da je „preporođeni“ Nemanja Matić mentor tima i jedan od najzaslužnijih za sjajne rezultate u poslednje vreme.

Matić posle „restarta sezone“ igra fenomenalno, a nedavno je i produžio ugovor do 2023. godine.

„Nemanja nam daje ravnotežu na sredini terena, gura me da napredujem, usmerava me tokom utakmice i daje savete šta da radim. Odličan je, saveti su mu sjajni, osvojio je mnogo trofeja, iskusan je, ali uvek želi još više. Trenira naporno, veliki je profesionalac i on je neko ko nam je potreban. Neverovatno je imati ga za saigrača“, izjavio je Pogba za klupski sajt.

(Tanjug)

