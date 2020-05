Poginuo bivši švedski reprezentativac u rukometu (foto)

Bivši švedski rukometaš, 36-godišnji Fredrik Larson, poginuo je u saobraćajnoj nesreći.

Med stor sorg och bestörtning har vi nåtts av beskedet att den tidigare landslagsspelaren Fredrik Larsson tragiskt omkommit. ”Bedda” spelade 36 A- och 43 U-landskamper, inklusive ett VM och ett EM. Våra tankar går till Fredriks sambo, barn och övriga anhöriga. pic.twitter.com/KvMIHgiD94 — Handbollslandslaget (@hlandslaget) April 30, 2020

Larson je nastradao u utorak kada ga je, dok je vozio bicikl, udario kamion. Švedski mediji, pozivajući se na izveštaje policije, navode da vozač kamiona nije bio u alkoholisanom stanju. Do sudara je došlo na seoskom putu na kome su se i ranije često dešavale nezgode zbog brojnih krivina i nepreglednosti puta.

Poginuo je na licu mesta, a za sobom je ostavio nevenčanu suprugu i dvoje dece.

„Duboka neverica i tuga, to je ono što osećamo. Naše misli su s Fredrikovom porodicom“, oglasio se Rukometni savez Švedske.

Larson je do 2002. do 2004. igrao za IFK Skovde, pa za Istads IF (2004-2005), a 2005. je otišao u Hamarbi za koji je igrao do 2009., kad je prešao u španski Aragon.

Vratio se u švedski Savehof 2011. i godinu kasnije prešao u Guumersbah. Karijeru je završio u švedskom Alingsasu.

Za reprezentaciju Švedske igrao na Evropskom prvenstvu 2010. i na Svetskom prvenstvu 2011. godine, a u penziju je otišao 2016. godine zbog povrede.