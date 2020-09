Pogledajte gde je Noletova loptica zaista pogodila sudiju! (video)

Novak Đoković je diskvalifikovan kada je lopticom pogodio linijskog sudiju u osmini finala US Opena 2020, a njegovi navijači naročito su besni zbog najnovijeg snimka tog događaja.

Iako se činilo da se bura zbog skandala na ovom grend slemu polako smiruje, najvernije pristalice najboljeg tenisera sveta ukazuju na to da je „US Open sve do sada sakrivao snimak“ kojim se, kako ističu, „dokazuje Noletova nevinost u ovom incidentu“.

Podsetimo, pomenuta Laura Klark je pala i borila se za dah posle incidenta zbog kog je prekinut meč osmine finala US Opena u kome je trijumf pripao Pablo Karenju Busti (koji je neposredno pre ovog incidenta poveo sa 6:5). Međutim – Noletovi navijači ubeđeni su da je diskvalifikacija bila ne samo preterano stroga kazna, već da je linijski sudija „odglumela tešku povredu“.

Koliko su u pravu, nije baš lako proceniti čak i uz pregledavanje tog novog, dosad neobjavljenog snimka. Snimka koji se dugo čekao, jer ne spada u one koji su bili dostupni tokom prenosa.

Novak Djokovic should sue the #USOpen for: 1. Wrongful disqualification.

2. Fraudulant fines of $257k.

3. Emotional trauma.

5. Defamation of character. Ball clearly grazed her right shoulder and she pretended it hit her neck then #USOpen withheld footage until it was too late. pic.twitter.com/NkwUbhy7IE — Novak Not Djokovic (@djokernole777) September 10, 2020

Na ovom snimsku se iz ugla a i sa visine koji ne koriste TV kamere – vidi sporni momenat, a najvatreniji Novakovi navijači tvrde da je „jasno da je loptica udarila sudiju u rame i odbila se pod pravim uglom“.

„Novak Đoković bi trebalo da tuži US Open. Zbog nepravedne diskvalifikacije. Zbog prevare koja je dovela do kazne od 257 hiljada dolara. Zbog emotivne traume. Zbog unižavanja lika i dela. Loptica je samo zakačila njeno desno rame, ona se pravila da je pogođena u vrat, a onda je US Open skrivao ovaj snimak sve dok nije bilo kasno“, tvrdi jedan od Đokovićevih navijača na Tviteru.

Drugi, naravno, traže da se i sam Noletov tim uhvati u koštac sa nepravdom, želeći da se zvanično od US Opena zatraži „javno emitovanje ovog dosad skrivanog snimka“.

Iako je teško dokaziva tvrdnja o tome da je loptica udarila linijskog sudiju u rame, a ne u vrat, činjenica je da je ovaj snimak dosad bio nepoznat široj javnosti.

Pritom, kako je objašnjeno u odluci organizatora turnira – Teniskog saveza Sjedinjenih Američkih Država, (USTA), Đoković je izbačen sa US Opena jer je prekršio član Pravila grend slema o zloupotrebi loptice, za šta se inače izriče finansijska globa i usmena opomena, a eventualno i oduzima poen. Uz to, postoji i diskreciono pravo glavnog sudije da za taj, ali i svaki drugi prekršaj pomenutih Pravila, nekoga diskvalifikuje. Na sam čin diskvalifikacije – ne postoji pravo žalbe, ona je bila konačna čim je izrečena, ali bi novi snimci poput ovog mogli da utvrde šta se, zapravo, tačno desilo u tom meču 4. kola.

Do pojave ovog najnovijeg snimka, očigledno zabeleženog sa jedne od kamera koje se ne koriste za TV prenose već za interne potrebe US Opena, Đokovićeve navijače je najviše iznerviralo sledeće: Pod tom „zloupotrebom loptice“ smatra se sledeće: „Igrači/ce ne smeju da divlje, na opasan ili besan način udaraju, šutnu ili bace tenisku lopticu na sportskom kompleksu na kome se turnir održava, osim u razumljivom pokušaju da dođe do poena, što uključuje i zagrevanje… Radi pojašnjenja ovog pravila, zloupotrebom loptice se podrazumeva udaranje loptice sa namerom da ona ode van terena, udaranje loptice na opasan ili neodgovaran način na samom terenu, ili udaranje loptice bez svesti o posledicama (tog udarca)“.

Logika kaže da je Đoković ili divlje, ili neodgovorno, ili na opasan ili na besan način udario lopticu, jer je zbog jednog od toga kažnjen. Međutim, prethodni snimak koji su Noletovi navijači objavili, ranije ove nedelje, snimak verovatno napravljen iz ugla gde stoji jedna od kamera koja služi za sistem „Sokolovo oko“, pokazuje da Đoković uopšte nije udario lopticu besno, već je, posle izgubljenog servis gema, neiskorišćenu koja mu je bila u džepu – poslao ka skupljačima loptica:

– Još uvek pokušavam da vidim kako to ljudi definišu „bes“, „ljutnju“, „silinu“ na osnovu ovoga?, pitala se jedna od Noletovih navijačica, koja je i objavila pomenuti snimak, a drugi dodavali i rečenice „Hvala Bogu na tehnologiji. Novi snimak izbliza pokazuje šta se desilo. Tu se vidi kako Nole, ‘u besu’, ‘snažno udara’ lopticu i pogađa sudiju. Pa, to je bio kraj gema, imao je lopticu u džepu i vratio ju je skupljačima. Lagali su nas! Molim vas, delite ovo!“

I think right now establishing the truth is far more important for Novak than player association stuff ! Can anyone get in touch with Novak or his team? Can Novak officially ask the US Open to show those few seconds? Anyone? — John_Poul_II (@John_Poul_II) September 10, 2020

I na nekim drugim snimcima koji su se u međuvremenu pojavili, vide se detalji koji isprva nisu završili u TV rekapitulacijama šta se u kobnim momentima dešavalo. Pre svega, tu se misli na kameru koja je bila tik iza sudije i snimila je izbliza njene prve reakcije kada je bila pogođena, kao i drugi snimci, poput onog na kome se čuju dva glasna povika Laure Klark nakon što ju je loptica pogodila:

Bilo kako bilo, Novak Đoković je izbačen sa US Opena jer je „divlje, ili neodgovorno, ili na opasan ili na besan način udario lopticu“, a ona je „pogodila sudiju u vrat“.

Njegovi navijači tvrde su pomenutim snimkcima upravo dokazali – da ništa od toga nije tačno.

Mada, slaba je to sada uteha, naročito kada se ima u vidu da je glavni sudija turnira priznao da je i pre razgovora sa Đokovićem na terenu – već doneo odluku da ga diskvalifikuje, istakvaši tada da „nije u mogućnosti da pregleda snimke“.

