Pojavio se snimak: Pogledajte šta su Englezi uradili Šmajhelu prilikom penala

Engleska je pobedom nad Danskom u produžecima (2:1) izborila finale Evropskog prvenstva. Gordom Albionu to će biti prvi nastup u finalu velikog takmičenja nakon 55 godina.

Absolutely shocking that this was allowed to happen! Someone used a laser pen on Kasper Schmeichel!!! pic.twitter.com/73goP3J00a

— Swansea Beat ⚽️ (@swanseabeat) July 7, 2021