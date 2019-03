Pol Tergat promoter 32. Beogradskog maratona

BEOGRAD – Čuveni kenijski atletičar Pol Tergat, jedan od najboljih dugoprugaša i maratonaca svih vremena, osvajač 13 medalja na Olimpijskim igrama i Svetskim prvenstvima, biće promoter 32. Beogradskog maratona.

„Izuzetno se radujem što ću uskoro biti ponovo u Beogradu, za koji me vezuju izuzetno lepi utisci, ali i pomalo tužne uspomene na moje sportske rezultate. Učestvovao sam četiri puta na apsolutno jedinstvenoj Beogradskoj trci kroz istoriju i to u vreme kada sam bio svetski prvak u krosu, ali nikada nisam pobedio. To je jedina trka na svetu na kojoj sam učestvovao više od dva puta, a da nisam pobedio“, izjavio je Tergat.

Po okončanu uspešne karijere Tergat je bio ambasador Ujedinjenih nacija u programu borbe protiv gladi, potom i član Međunarodnog Olimpijskog komiteta, kao i predsednik Olimpijskog komiteta Kenije.

Beogradski maraton održaće se 14. aprila.

(Tanjug)