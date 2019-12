Pop Lazić: Srećne, zadovoljne i ponosne

BEOGRAD – Pivotmen ženske rukometne reprezentacije Srbije Slađana Pop Lazić rekla je da se je ponosna na učinak selekcije na SP u Japanu.

Rukometašice Srbije osvojile su 6. mesto na šampionatu sveta u japanskom gradu Kumamoto, što je najbolji rezultat reprezenatcije od 2013. godine i srebrne medalje na SP u Srbiji.

Tim učinkom izborile su i plasman na olimpijski kvalifikacioni turnir, koji je na programu od 20. do 22. marta sledeće godine.

„Srećne smo, zadovoljne i ponosne na naš radu koje smo praktikovale poslednje tri godine. Napoko se isplatilo. Bilo je presudno iskustvo i to što smo dugo na okupu. Mislim da smo ove godine dokazali da smo sazreli i da smo uspeli u onom što smo hteli“, rekla je Pop Lazić Tanjugu na dočeku u Rukometnom savezu Srbije.

Pop Lazić, koja je na SP ušla u „klub 100“, odigravši 100. utakmicu u dresu reperezantacije, izjavila je da će pamtitii svaki meč sa ovogodišnjeg prvenstva jer je, kako kaže svaki bio važan prvo zbog drugog kruga, a kasnije i zbog olimpijskih kvalifikacija.

Pobedom Rusije protiv Norveške u borbi za bronzanu medalju, Srbije je dobila poslednjeg rivala u borbi za plasman na OI u Tokiju, a u grupi će biti još sa Mađarskom i Kinom.

„O kvalifikacionom turniru ćemo tek razmišljati. To su jaki protivnici, ali ne želimo da spustimo glavu. Ako smo se tako borili da dođemo do turnira, naravno da ćemo imati veću snagu i želju u tim kvalifikacijama“.

Rukometašice je u prostorijama RS S dočekao veliki broj dece i predstavnika medija, a pivot srpskog tima ističe da su ovim učinkom probudili javnost u Srbiji.

„Mislim da je sada vreme za rukomet, da smo malo probudili javnost, posebno ova deca što su nas dočekala. Biti šesti na svetu nije malo, to je veliki uspeh, plus kada se na to dodaju kvalifikacije. Smatram da su naša igra i učinak na terenu bili na zadovoljavajućem nivou. Nadam se da se to svidelo deci i da će se rukomet u Srbiji podići na viši nivo“, zaključila je Pop Lazić.

(Tanjug)